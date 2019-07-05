Пикетчица в Прохладном поддержала протесты против мусорного полигона в Шиесе

05 июля 2019, 14:42

Жительница Кабардино-Балкарии Елена Баранова поддержала одиночными пикетами массовые протесты против утилизации мусора из Москвы в Архангельской области. Она указала на проблему несвоевременного вывоза мусора в Прохладном и других городах республики.

Активистка выходила на одиночные пикеты в Прохладном 3 и 4 июля, на ее плакате было написано "Сегодня свалка - Шиес, завтра - вся Россия". "Я решила выйти в одиночный пикет, проявив гражданскую позицию в поддержку жителей Шиеса. Данная акция была объявлена во всех регионах страны. Целью пикетирования являлось привлечение внимания людей к данной проблеме, так как мусорная тема касается всех регионов России", - пояснила Елена Баранова корреспонденту "Кавказского узла".

Шиес – станция на границе Архангельской области и Республики Коми, где власти решили построить полигон для вывоза мусора из Москвы. Протестующие против этого местные жители разбили у станции палаточный лагерь. Противостояние длится несколько месяцев и сопровождается стычками активистов с охраной и силовиками, сообщило 11 июня на своем сайте "Радио Свобода".

Елена Баранова указала на проблемы с мусором и в своем городе. "На улицах города стоят переполненные мусорные контейнеры, от которых идет неимоверный смрад. Антисанитария, крысы. И я думаю, в Кабардино-Балкарии эта проблема имеет место не только в Прохладном", - сказала активистка.

В мае жители Нальчика раскритиковали регоператора "Экологистика" из-за проблем с вывозом мусора, заявив о некорректных и завышенных суммах в квитанциях. Власти проинформировали, что разрыв договора между региональным оператором и подрядчиком стал причиной накопления в Нальчике большого количества бытовых отходов. Более половины жителей Кабардино-Балкарии не оплачивают услуги регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, при этом мусор убирается по графику, заявил генеральный директор ООО "Экологистика" Варткес Галустян в ответ на критику горожан.

В Прохладном проблемы нет проблемы вывоза бытового мусора - не убираются спиленные ветви деревьев, которые вываливаются на контейнерные площадки и не вывозятся муниципальными коммунальщиками, которые располагают для этого специальной техникой, заявил корреспонденту "Кавказского узла" генеральный директор ООО "Экологистика" Варткес Галустян. "Я буквально сейчас выезжаю в Прохладный, чтобы посмотреть, как там вывозится мусор", - сказал он сегодня.

На мусорном полигоне в Прохладненском районе организована сортировка мусора - заключенные, привлеченные к этой работе, разделяют бумагу, пластик, стекло и металл, отметил Галустян. Он добавил, что для Кабардино-Балкарии актуальна проблема несанкционированных мусорных свалок, которых более сотни. Такие нуждающиеся в рекультивации свалки есть и в Прохладненском районе, указал Варткес Галустян.