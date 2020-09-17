Возобновлена подача газа жителям пяти чеченских сел

17 сентября 2020, 19:27

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Самашках в 16.26 мск. "В 16:35 мск газоснабжение потребителей восстановлено", - говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Как писал " Кавказский узел ", причиной сегодняшнего отключения газа в пяти населенных пунктах Ачхой-Мартановского района Чечни стала утечка газа из изношенной трубы в селе Самашки. Без газоснабжения остались 6258 потребителей.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры

Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.