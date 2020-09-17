Газовая труба. Фото: https://neftegaz.ru/

17 сентября 2020, 19:27

Возобновлена подача газа жителям пяти чеченских сел

Газоснабжение в пяти селах Ачхой-Мартановского района Чечни возобновлено после аварийных работ, отчиталось Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", причиной сегодняшнего отключения газа в пяти населенных пунктах Ачхой-Мартановского района Чечни стала утечка газа из изношенной трубы в селе Самашки. Без газоснабжения остались 6258 потребителей.

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Самашках в 16.26 мск. "В 16:35 мск газоснабжение потребителей восстановлено", - говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Примечание:

"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".

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