17 сентября 2020, 19:27
Возобновлена подача газа жителям пяти чеченских сел
Газоснабжение в пяти селах Ачхой-Мартановского района Чечни возобновлено после аварийных работ, отчиталось Минэнерго.
Как писал "Кавказский узел", причиной сегодняшнего отключения газа в пяти населенных пунктах Ачхой-Мартановского района Чечни стала утечка газа из изношенной трубы в селе Самашки. Без газоснабжения остались 6258 потребителей.
Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Самашках в 16.26 мск. "В 16:35 мск газоснабжение потребителей восстановлено", - говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".
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