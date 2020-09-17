Подача газа к жилому дому. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 сентября 2020, 11:56

Более шести тысяч жителей Чечни остались без газа после аварии

Подача газа жителям пяти населенных пунктов Ачхой-Мартановского района приостановлена в связи с утечкой на газопроводе.

Утечка газа обнаружена в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни, после чего было отключено газоснабжение пяти населенных пунктов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании "Газпром Межрегионгаз "Грозный".

"Во избежание ЧП, участок газопровода пришлось перекрыть. В результате аварийного отключения без газоснабжения временно остались жители пяти населенных пунктов, в общей сложности это 6258 потребителей", – рассказал он, не уточнив названия населенных пунктов.

Причиной утечки газа, по его словам, стала изношенность газовой трубы. "Коррозия разъела участок проложенной под землей газовой трубы, что и привело к утечке. Сейчас на месте работают  аварийно-ремонтные бригады", – сказал он, добавив, что возобновить подачу газа планируется до конца дня.

Утечка газа в Самашках обнаружена сегодня в 7.30 мск, подача газа приостановлена в 8.10 мск, сказано в справке, размещенной на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России. Какие населенные пункты попали в зону отключения, САЦ Минэнерго не уточнил.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Чечни раскритиковали газовиков за бесцеремонность. Работники газовых служб во время рейдов без разрешения заходят во дворы и угрожают отключением услуги, рассказали жители. Масштабные проверки связаны с крупной задолженностью жителей республики за газ, пояснили в "Газпроме".

Примечание:

"Газпром" отказался простить жителям Чечни многомиллиардные долги", "В Ленинском районе Грозного отключен газ", "Кадыров пообещал жителям Кенхи за три месяца решить проблемы дорог и газоснабжения".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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