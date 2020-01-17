Жители Чечни заявили о бесцеремонности газовиков во время рейдов

17 января 2020, 14:29

Во время рейдов работники газовых служб в Чечне без разрешения заходят во дворы и угрожают отключением услуги, рассказали местные жители. Пользователи Instagram объяснили долги за газ бедственным положением чеченцев. Масштабные проверки связаны с крупной задолженностью жителей республики за газ, пояснили в «Газпроме».

Как писал "Кавказский узел", общая задолженность Чечни перед «Газпромом» за газ, по стоянию на 1 января 2019 года, составляла 15,9 миллиардов рублей. Заставить оплатить долги за газ жителей Северного Кавказа могут только систематические отключения, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

18 января 2019 года в многоквартирных домах в столице Чечни прошли проверки газового оборудования. 24 января 2019 года прошли рейды в чеченском селе Цоци-Юрт, во время которых, по словам местных жителей, работники газовых служб отключили газ в нескольких частных домах. 29 января 2019 года в ходе рейдов сотрудники газовых служб провели массовые отключения потребителей в селах Бачи-Юрт и Майртуп. В газовой компании эти меры объяснили нарушениями требований безопасности.

В Чечне работники газовых служб проводят масштабные рейды по проверке абонентов и сбору средств с неплательщиков, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Грозный».

«Рейды проводятся повсеместно. Только за последнее время выявлено и пресечено 30 случаев изменений показаний счетчиков. По данным фактам составлены соответствующие протоколы, и виновные (оштрафованы). Одновременно с этим проводится работа со злостными неплательщиками, которые уведомляются о том, что в случае, если они в кратчайший срок не решат вопрос оплаты, то […] оказание им услуг будет приостановлено», - пояснили рейдов корреспонденту «Кавказского узла» причину в газовой компании.

Общая задолженность жителей республики за газ, по словам работника компании, составляет порядка 13 миллиардов рублей.

Проверки проходят с использованием современного оборудования, которое позволяет очень быстро выявить нарушения, говорилось в телесюжете ЧГТРК «Грозный», опубликованном 16 января в группе телеканала в Instagram.

«Есть специальная группа метрологов, которые непосредственно занимаются приборами учета газа. Малейшее вмешательство в счетный механизм будет выявлено в течение нескольких минут. В отношении таких абонентов отделом экономической безопасности составляются акты хищения газа, в дальнейшем они передаются в прокуратуру и отдел полиции», - отмечается в сообщении к посту.

Жители Чечни пожаловались на частые проверки газовиков

Поведение работников газовых служб, которые проводят рейды, вызывают возмущения у жителей Чечни. «Проверяющие без спроса входят во двор, проверяют показания счетчика, снимают это на камеру телефонов. Ведут себя с людьми как с потенциальными преступниками. У меня долг накопился из-за некоторых проблем, (16 января) пришли с проверкой, потребовали погасить за неделю, иначе пригрозили отрезать линию. В доме находятся больная пожилая женщина и трое детей», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель республики Аслан.

«Во двор (газовики) заходят, как к себе домой, никого не спрашивают. И сразу к счетчику идут. Ко мне придрались из-за того, что показания на счетчике у меня были меньше, чем месяц назад. По их мнению, это говорит о том, что мы скручиваем показания счетчика. Нас просто две недели не было дома, жили в селе с родителями. С трудом это объяснил, могли приписать вмешательство в работу счетчика», - утверждает другой местный житель Хасан.

Жители региона также посетовали, что раньше проверки газовиков проводились гораздо реже. «Раньше контролер приходил раз в полгода или раз в квартал, чтобы сверить показания газового счетчика. Сейчас в конце каждого месяца приходит. На работе требуют обязательно справку об отсутствии задолженности, иначе зарплату не выдают», - заявила грозненка Петимат.

«В конце каждого месяца контролер приходит и фотографирует мой счетчик» - пожаловалась корреспонденту «Кавказского узла» жительница региона Залина.

Отметим, что в начале 2019 года житель Урус-Мартановского района опубликовал в WhatsApp извинения перед работниками газовой компании, которых перед этим обвинил в "несправедливости". Мужчина извинился, опасаясь принуждения к покаянию на ТВ, предположили местные жители.

Пользователи Instagram объяснили задолженность за газ бедственным положением жителей республики

Пользователи соцсети в комментариях к сюжете чеченской телекомпании сообщили о нехватке средств у жителей Чечни на необходимые для жизни нужды.

«Сейчас приходится работать, чтобы заплатить за коммуналку и на лекарства, и немного на еду», - написал пользователь под ником dorush77.

«У людей нет возможностей […] Почему бы немного не пожалеть бедных (нуждающихся) людей?» - перевел с чеченского язык корреспондент «Кавказского узла» комментарий albert._606.

«На 10 рублей в месяц прожить не реально, когда за все платить надо», прокомментировал soprano110.

«Почему злостные неплательщики? Возможно, не хватает средств, ведь платить надо за все: детский сад, школа, медицина, надо прокормить семью», - пожаловался harchoi. Телесюжет ЧГТРК в соцсети на 14.10 мск сегодня 1823 лайка и 47 комментариев.

На сайте «Газпром межрегионгаз Грозный» на 14.10 мск сегодня нет информации о рейдах газовиков по домам жителей Чечни.

Напомним, что 16 января 2019 года прокуратура Чечни сообщила, что суд в Грозном решил списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более 9 миллиардов рублей. Однако 11 апреля 2019 года Верховный суд Чечни отменил это решение. После известия о решении Грозненского суда в прокуратуру с запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты и других регионов России, говорится в справке "Газовый бунт: списание долгов Чечне возмутило регионы", подготовленной "Кавказским узлом". Реакция других регионов на прецедент в Чечне создала проблемы Кремлю, и Кадырова убедили отыграть назад под гарантии дотаций, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.