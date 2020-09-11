Российская ЛГБТ-сеть сообщила о похищении девушки в Чечне

11 сентября 2020, 14:49

Представитель Российской ЛГБТ-сети обратился в Следком с заявлением о похищении силовиками жительницы Грозного Аминат Абдуевой, которая жаловалась на угрозы.

Как писал "Кавказский узел", для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Авторы комментариев к фильму Карена Шаиняна "Чеченская война с ЛГБТ" назвали методы преследования геев и лесбиянок в республике "дичайшим средневековьем".

Если гомосексуальных мужчин в республике преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Заявление о похищении Аминат Абдуевой подано непосредственного главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, поскольку в ЛГБТ-сети сомневаются в чеченских следователях, сообщила сотрудница общественного движения Вероника Лапина. "Мы всегда призываем Следственный комитет расследовать преступления, совершаемые в Чечне, на федеральном уровне. К сожалению, по процедуре расследование передано в МВД Чечни. Как мы ожидаем, расследование будет формальным", - сказала Лапина.

По ее словам, люди, у которых пряталась Аминат Абдуева, рассказали правозащитникам о ее похищении лицами, представившимися сотрудниками одной из силовых структур. "Мы из соображений их безопасности пока не озвучиваем имена очевидцев", - пояснила Лапина корреспонденту "Кавказского узла".

19-летняя грозненка Аминат Абдуева обратилась за помощью 7 августа. Девушка написала, что родственники угрожают ей расправой из-за сексуальной ориентации. По словам Абдуевой, родственники забрали у нее телефон и документы. Она также переслала содержание на чеченском языке с угрозами в ее адрес. Российская ЛГБТ-сеть начала оказывать помощь девушке, но с 21 августа связь с ней была потеряна. По данным организации, Абдуева 23 августа намеревалась покинуть Чечню, но была задержана, говорится в пресс-релизе, направленном "Кавказскому узлу" общественным движением.

8 сентября менеджер программы экстренной помощи Российской ЛГБТ-сети Давид Истеев подал в Следственный комитет России заявление о возможном похищении. 10 сентября Истеев получил уведомление о регистрации своего заявления и начале проверки. Документ был подписан "министром Алхановым Р. Ш.". Отметим, что Руслан Алханов возглавляет МВД Чечни.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России". Об облавах на геев в Чечне говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".