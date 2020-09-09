Полицейские отпустили участников акции в защиту Тофига Ягублу

09 сентября 2020, 20:33

Все задержанные на акции протеста в поддержку оппозиционера Тофига Ягублу отпущены из отделений полиции без применения мер административного наказания. Двоих организаторов акции из группы "Союз левых социалистов" полицейские отвезли за 200 километров от Баку и высадили в поле, сообщил координатор гражданского движения Nida Ульви Гасанли.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, выступая в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. На следующий день суд приговорил Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения. Ягублу отказывается прекратить голодовку, хотя сильно похудел и с трудом ходит, сообщил его адвокат после визита в СИЗО. Уполномоченная по правам человека в Азербайджане призвала его прекратить голодовку, а руководство изолятора попросила обеспечить политика медицинским наблюдением. Сегодня активисты попытались провести в центре Баку акцию с требованием освободить Ягублу. Полиция пресекла акцию, задержав более 30 человек.

Тофига Ягублу задержали 22 марта. Полиция утверждает, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла арест Ягублу частью репрессий против оппозиции. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, которая признала Ягублу политзаключенным, осудили обвинительный приговор. США, Великобритания и ЕС призвали власти Азербайджана пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда.

К 19.00 по местному времени (18.00 мск) все задержанные на сегодняшней акции в поддержку оппозиционера Тофига Ягублу были отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор гражданского движения Nida Ульви Гасанли.

По его словам, всего были задержаны 42 человек, среди которых были представители партий Народного фронта, "Мусават", "Республиканская альтернатива", движения Nida, "Союза левых социалистов" и беспартийные активисты.

"Группу задержанных численностью 15 человек, в числе которых был и я, доставили в отделение Сабаильского районного управления полиции. Там, собрав анкетные данные, нас отпустили. Некоторых доставили в само районное управление. Других - по три-пять человек - развозили по городу и отпускали на окраинах. А организаторов акции из группы "Союз левых социалистов" Гияса Ибрагимова и Турала Мамедова отвезли в Джалилабадский район (в 200 км от Баку) и высадили прямо в поле. Сейчас они возвращаются на попутной машине", - утверждает Гасанли.

Он отметил, что дело Ягублу вызвало широкий общественный резонанс, а его голодовка привлекла еще больше внимания.

"Голодовка Тофига Ягублу мобилизовала общественный сектор. На сегодняшней акции были представители практически всего спектра - традиционной оппозиции в лице партий Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и "Мусават", новой оппозиции "Республиканской альтернативы", гражданского движения Nida, левых социалистов, национал-демократов, верующих. Если у властей есть еще здравый смысл, то в их же интересах как можно скорее отпустить Тофига Ягублу", - заявил Гасанли.

Глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев рассказал, что его после задержания привезли в Сабаильское районное управление полиции.

"На акции я не успел два слова сказать журналистам, как меня схватили и привезли в Сабаильское районное управление полиции. Там нас было примерно 15-20 человек. Там взяли наши анкетные данные. Потом, посадив в патрульные машины, нас развезли по разным местам и отпустили там. Меня и еще четырех человек высадили на Бадамдаре (поселок на окраине Баку). Но мы продолжим борьбу за освобождение Тофига Ягублу, который осужден по абсолютно ложному обвинению. Он восьмые сутки проводит голодовку. Каждый день, час, минута повышают риски для его здоровья. В такой ситуации ни один совестливый человек не должен оставаться безучастным", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Главное управление полиции Баку пояснило, что акция не была согласована с властями, поэтому силовики разгнали участников.

"20-25 человек, нарушив требования закона "О свободе собраний", попытались провести несогласованное с Исполнительной властью города Баку шествие на улице Истиглалият в Сабаильском районе. Сотрудники полиции предотвратили незаконное уличное шествие, удалив участников с территории. Задержанных или арестованных нет", - сказано в сообщении ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 8 сентября 10 активисток ПНФА провели в пригороде Баку акцию в защиту Ягублу. Женщины со связанными руками и завязанными ртами собрались у монумента "Фемида", неся на себе плакаты. Головы активисток были обвязаны лентами с надписью: "Свобода!".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".