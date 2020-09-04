Правозащитники осудили приговор Тофигу Ягублу

04 сентября 2020, 13:35

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International осудили обвинительный приговор азербайджанскому политику Тофигу Ягублу и призвали власти немедленно освободить его. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, выступая в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. Собравшиеся у суда активисты попытались провести протестное шествие, но были остановлены полицией. 3 сентября суд приговорил Ягублу к 4 годам 3 месяцам лишения свободы. Десятки активистов, пришедшие поддержать Ягублу, провели стихийную акцию протеста против решения суда.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила арест Тофига Ягублу и еще в марте призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" связала арест Ягублу с репрессивными мерами власти против оппозиции. Правозащитники признали Ягублу политзаключенным.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила обвинительный приговор оппозиционному политику Тофигу Ягублу.

"Примером еще одного издевательства над правосудием в Азербайджане стал приговор Тофигу Ягублу - одному из немногих альтернативных политических голосов в стране, который по надуманным обвинениям в хулиганстве получил четыре года и три месяца тюремного заключения. Вердикт не стал неожиданностью и демонстрирует, насколько власти Азербайджана готовы пойти на подрыв верховенства закона и принять меры против критиков правительства", - заявил директор департамента HRW по Европе и Центральной Азии Гиоргий Гогия, слова которого приведены в сообщении на сайте Human Rights Watch 3 сентября.

59-летний Тофиг Ягублу является членом оппозиционной партии "Мусават" и высокопоставленным представителем Национального совета демократических сил - коалиции оппозиционных партий и активистов в Азербайджане. Он часто критиковал проблемы с правами человека в Азербайджане, указал представитель HRW.

"Это не первый случай, когда власти сажают Ягублу в тюрьму по политически мотивированным обвинениям. Он провел три года за решеткой по ложным обвинениям в подстрекательстве к беспорядкам, а после освобождения в 2016 году был снова арестован в октябре 2019 года за участие в несанкционированном митинге", - подчеркнул Гогия.

Тофиг Ягублу в марте 2014 года был вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым осужден по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. Ягублу приговорили к пяти годам заключения. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. 19 октября 2019 года Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. По завершении срока административного ареста он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

По словам Гогии, после того как "президент Ильхам Алиев дал понять, что будет использовать борьбу с пандемией COVID-19 для подавления политической оппозиции в стране, полиция арестовала Ягублу по делу о ДТП и избиении водителя".

"Ягублу категорически отверг это обвинение, заявив, что он сидел в припаркованной машине, когда другой автомобиль ударил его машину. Водитель и пассажир вышли из машины и попытались напасть на него. Понимая, что авария была подстроена, Ягублу немедленно вызвал полицию и оставался в своей машине до их прибытия. Тем не менее, после инцидента власти арестовали его и предъявили ему обвинение в хулиганстве", - заявил Гогия.

Он отметил, что "власти поспешно провели судебный процесс над Ягублу, отклонив почти все ходатайства защиты, в том числе просьбу предоставить записи с камер видеонаблюдения".

"Осуждение Ягублу стало последним шагом в безжалостной кампании правительства по заключению в тюрьму своих критиков. За последние несколько месяцев власти арестовали, задержали и запугали десятки рядовых членов и высокопоставленных оппозиционных политиков. Ягублу опротестовал свое незаконное заключение и заявил, что объявит голодовку", - сказал Гогия.

Совет Европы и США призвали Азербайджан освободить Ягублу. Другие партнеры Азербайджана должны последовать их примеру, в том числе Европейский союз (ЕС), который ведет переговоры о более тесном партнерстве с Баку. ЕС должен ясно дать понять, что продолжающиеся репрессии Азербайджана серьезно противоречат их партнерским отношениям, и призвать к освобождению несправедливо заключенных в тюрьму, включая Ягублу", - заявил представитель HRW.

Другая международная правозащитная организация Amnesty International также осудила приговор Ягублу.

"Власти Азербайджана должны незамедлительно пересмотреть тюремный приговор Тофигу Ягублу с целью его немедленного и безоговорочного освобождения. Тофиг Ягублу - узник совести, и его осуждение является еще одним примером подавления властями Азербайджана политической оппозиции и свободы слова", - сказано в сообщении исследователя Amnesty International по Южному Кавказу Натальи Нозадзе, опубликованном 3 сентября на сайте организации.

По ее словам, Тофиг Ягублу на протяжении многих лет подвергался преследованиям за то, что осмелился выступить против правления президента Ильхама Алиева. "На его здоровье сказалось его предыдущее пребывание в тюрьме, и теперь он рискует заразиться COVID-19", - считает Нозадзе.

Она напомнила, что Ягублу был задержан в марте 2020 года, спустя несколько дней после того, как президент Алиев призвал "изолировать" лидеров оппозиции.

Президент Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения, и "изоляция" активистов в таком случае "станет уже исторической необходимостью". Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева. Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

"Это выступление [Ильхама Алиева] повлекло аресты нескольких десятков лидеров и активистов оппозиции по сфабрикованным обвинениям", - подчеркнула Нозадзе.

Приговор Ягублу осудила и комиссар по правам человека СЕ Дунья Миятович. "Сегодняшний приговор против Тофика Ягублу еще раз демонстрирует, что Азербайджан должен принимать серьезные меры для обеспечения полного уважения свободы выражения мнений и собраний, права на свободу и безопасность, а также на справедливое судебное разбирательство", - написала она в своем микроблоге в Twitter 3 сентября.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".