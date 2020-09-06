Активист ПНФА Орхан Салимзаде оставлен под арестом

06 сентября 2020, 00:54

Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение об административном аресте активиста партии Народного фронта Азербайджана Орхана Салимзаде. В партии арест сочли политически мотивированным. Защита заявила, что пожалуется в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", активист молодежного комитета партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Салимзаде был задержан вечером 18 августа. На следующий день по решению суда он был арестован на 30 суток по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест Салимзаде 4 сентября. На заседании суда активист отверг обвинения, сообщил 5 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Орхан рассказал, что его задержали 18 августа ближе к вечеру, когда он возвращался с работы домой, недалеко от столичной полиции. На самом деле, написанное в протоколе неверно. И истинной причиной ареста является его участие в манифестации 15 июля в поддержку армии. Он сказал, что как вынужденный переселенец выражал поддержку армии, чтобы конфликт был поскорее разрешен, и он мог вернуться в родной Физулинский район", - рассказал Мираламли.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число задержанных после митинга в Баку активистов партии возросло до 44, а 1 августа - до 48.

По словам Мираламли, апелляционный суд "формально рассмотрел дело", отказался запрашивать записи камер видеонаблюдения с места, где был задержан Салимзаде.

"Орхана полиция искала сразу после манифестации 15 июля, когда шли повальные аресты членов ПНФА. Но сразу после митинга он уехал в район к родственникам жены, где тогда оставалась его семья. Через месяц Орхан вернулся в Баку с семьей и его буквально на следующий день задержали. Привлеченных к административной ответственности после митинга 15 июля членов ПНФА обвиняли по ст. 211 - "нарушение карантинного режима" КоАП. Поскольку на момент задержания Орхана карантинный режим был смягчен и система смс-пропусков была отменена, его уже не могли привлечь по ст. 211 КоАП и арестовали по ст. 535.1 (неподчинение полиции)", - считает Мираламли.

Адвокат активиста Фариз Намазлы также назвал арест Салимзаде необоснованным, а рассмотрение апелляционной жалобы "формальным".

"Поскольку по административным делам у нас высшей инстанцией является апелляционный суд, мы исчерпали внутринациональные механизмы обжалования и будем готовить жалобы в ЕСПЧ, чтобы, хотя бы в будущем, добиться признания нарушения прав Салимзаде и назначения ему компенсации за моральный ущерб", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В БАС подтвердили информацию о том, что жалоба Салимзаде оставлена без удовлетворения.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".