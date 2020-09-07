Соратник Али Инсанова задержан в Азербайджане

07 сентября 2020, 03:51

Член правления созданной бывшим министром здравоохранения Азербайджана Али Инсановым партии "Право и справедливость" Рашад Аббаслы задержан неизвестными, родные ничего не знают о его местонахождении.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр здравоохранения Азербайджана, политзаключенный Али Инсанов создал в 2019 году партию "Право и справедливость".

Помощник председателя оппозиционной партии «Права и справедливости» (ППС) Рашад Аббаслы был задержан 5 сентября около 14.30 по местному времени (13.30 по мск), его увезли в неизвестном направлении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член правления партии Бабек Адыгезалов.

Четверо лиц в штатском схватили Аббаслы, когда вышел из дома, чтобы направиться на встречу с главой партии Али Инсановым. Его посадили в автомобиль, после чего увезли в неизвестном направлении, рассказал Адыгезалов. Сразу после задержания отключился мобильный телефон Аббаслы, отметил он.

«До сих пор ни партии, ни семье Аббаслы не предоставляют информацию о местонахождении Рашада. Родители Аббаслы побывали в четвертом отделении Бинагадинской полиции. Там Аббаслы зарегистрировали как пропавшего без вести», - сказал Адыгезалов.

Партия считает, что задержание Аббаслы связано с его политической деятельностью в партии. Помимо того, что Аббаслы помощник главы партии, он еще входит и в правление организации, отметил Адыгезалов.

Родители Аббаслы обратились в 4-е отделение Бинагадинской полиции, где его зарегистрировали как пропавшего без вести, пишет meydan.tv со ссылкой на источники в партии.

Напомним, что осужденный в 2007 году Али Инсанов к концу срока заключения в августе 2016 года получил еще семь лет лишения свободы по новому обвинению - в хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. Рассмотрение жалобы на приговор несколько раз переносилось - по мнению адвокатов, чтобы отложить обращение защиты в ЕСПЧ. В феврале 2018 года Инсанов направил главе Верховного суда письмо, в котором заявил о намеренном затягивании выдачи решения и нарушении его права на обращение в Страсбургский суд. Президент Азербайджана 16 марта помиловал 431 осужденного, среди них оказался признанный правозащитниками политзаключенным Инсанов.