Активистки потребовали освободить Тофига Ягублу

08 сентября 2020, 19:38

Десять активисток в образе богини правосудия со связанными руками провели акцию в поддержку осужденного на четыре года азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу. Он седьмой день голодает в знак протеста против приговора, но до сих пор не переведен в медчасть.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, выступая в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. На следующий день суд приговорил Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения. Дочь Ягублу пожаловалась 5 сентября, что голодающего до сих пор не перевели из СИЗО в медчасть, навещать его не позволяют. Ягублу сильно похудел и с трудом ходит, сообщил его адвокат после сегодняшнего визита в СИЗО. Уполномоченная по правам человека в Азербайджане призвала его прекратить голодовку, а руководство изолятора попросила обеспечить политика медицинским наблюдением.

Тофига Ягублу задержали 22 марта. Полиция утверждает, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла арест Ягублу частью репрессий против оппозиции. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, которая признала Ягублу политзаключенным, осудили обвинительный приговор. США, Великобритания и ЕС призвали власти Азербайджана пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда.

Активистки изобразили связанную Фемиду

Сегодня 10 активисток партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) провели в пригороде Баку, поселке Бина, акцию в защиту Ягублу. Женщины со связанными руками и завязанными ртами собрались у монумента "Фемида", неся на себе плакаты с лозунгами: "Освободи!", "Свободу!", "Немедленно освободить Тофига Ягублу!", "В отставку!". Головы активисток были обвязаны лентами с надписью: "Свобода!".

Акция, репортаж с которой на своей странице в Facebook транслировал интернет-канал Meydan.Tv, продолжалась около 10 минут, полиция не вмешивалась.

"Мы не случайно провели акцию у монумента "Фемида" с завязанными руками и ртами. В стране нет права и справедливости. Тех, кто требует этого, как Тофиг Ягублу, отправляют в тюрьмы. Поэтому мы требуем свободы Тофигу Ягублу и всем политзаключенным", – перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одной из участниц акции, прозвучавшие на видео.

"В этой стране не закон является шахом, а шах – законом", – сказала другая активистка. "Мы хотим жить в свободном, справедливом и демократическом обществе. Однако это невозможно при нынешней власти", – заявила еще одна протестующая.

Защита обжаловала приговор

Тофиг Ягублу продолжает голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его дочь Нигяр Хази. "Голодающий должен быть под наблюдением врачей. На седьмые сутки голодовки отец все еще содержится в обычной камере СИЗО вместе с другими заключенными, не изолирован и не переведен в медицинскую часть", – сказала она, сославшись на адвоката Немата Керимли, посетившего Ягублу сегодня. Дочь Ягублу подчеркнула, что его не перевели в медчасть даже после рекомендации омбудсмена.

По словам Нигяр Хази, состояние голодающего ухудшается. "Отец с каждым днем слабеет и теряет в весе. Мы очень беспокоимся. В такой ситуации ему должны позволить связываться с семьей дважды в день – утром и вечером. Но в Пенитенциарной службе никак не отреагировали на нашу просьбу хотя бы в день раз предоставлять нам возможность общаться с ним. Продолжение голодовки повышает риски для жизни", – обеспокоена Хази.

Адвокат Немат Керимли подтвердил, что встретился с Ягублу в СИЗО. "Тофиг Ягублу выглядел очень бледным и вялым. Чувствуется, что силы покидают его. До того я видел его в суде 3 сентября – за прошедший период он резко похудел. За последние сутки он похудел на полкилограмма, а с начала голодовки – почти на 10 килограммов. Глаза у него словно провалились во внутрь. Он тяжело шел навстречу, шатался, чувствовалось, что у него головокружение", – отметил Керимли.

Он подчеркнул, что Ягублу отказывается прекращать голодовку. "Еще перед началом акции мы его пытались отговорить от голодовки, но тщетно. И сегодня он сказал, что не прекратит голодовку, пока его не освободят. Тофиг Ягублу сказал, что или он обретет свободу, или умрет", – рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Керимли сообщил, что приговор обжалован. "Нам еще не выдали текста приговора. Тем не менее, мы уже вчера [7 сентября,] представили апелляционную жалобу. В ней выражено несогласие с решением суда. А получив приговор, мы напишем дополнение к жалобе. Мы сразу подали апелляцию, чтобы не терять время", – пояснил адвокат.

Дозвониться до отдела общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".