Игорь Бутмана в Сочи. Фото: Нина Зотина, ЮГА.ру

06 сентября 2020, 01:41

Роспотребнадзор разрешил провести фестиваль джаза в Сочи

Ежегодный джазовый фестиваль Игоря Бутмана разрешено провести в формате open air в Сочи с 24 по 26 сентября на фоне распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края продлили до 18 сентября режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. В регионе запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников более 100 человек, сохраняется обязанности носить маску в транспорте и закрытых помещениях.

За сутки с 4 на 5 сентября в Краснодарском крае зафиксировано 90 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составляет 11 654 человека. 

Федеральный Роспотребнадзор разрешил провести в формате open air в Сочи Международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival, пишут 5 сентября "Юга.ру".

11-й по счету фестиваль пройдет с 24 по 26 сентября на улице Навагинской и площади Флага, вечерние же концерты состоятся в зале "Фестивальный", который расположен на городской набережной.

По данным сочинских властей, фестиваль состоится "с учетом требований эпидемиологической безопасности". "Мы уверены, несмотря на необходимые ограничительные мероприятия, жители и гости города получат положительные эмоции, а джазовый фестиваль станет важным культурным событием бархатного сезона", - цитирует "Российская газета" заместителя главы Сочи Полину Деняк.

Уже известна программа фестиваля. Так, 25 сентября вместе с оркестром Бутмана выступят Лариса Долина и Валерий Сюткин, на следующий день состоятся концерты певицы Fantine и Сергея Мазаева. Планируется, что в фестивале примут участие джазовые коллективы из Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и Москвы, сообщает ТАСС.

Sochi Jazz Festival проводится с 2010 года, когда организационный комитет XXII Олимпийских игр предложил Игорю Бутману провести джазовый фестиваль международного значения. Первоначально фестиваль именовался "Акваджаз", в 2013 году в нем собралось рекордное количество участников - более 150. В 2017 году произошел ребрендинг, и фестиваль стал называться Sochi Jazz Festival, сообщает официальный сайт фестиваля.

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Примечание:

"Педагоги и родители указали на угрозу вспышки COVID-19 после открытия школ на Кубани", "Отельеры Кубани и Адыгеи отметили рост числа бронирований на фоне программы кешбэка", "В Краснодарском крае с начала августа скончался четвертый священнослужитель".

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