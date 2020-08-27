Отельеры Кубани и Адыгеи отметили рост числа бронирований на фоне программы кешбэка

27 августа 2020, 07:19

В гостиницах Краснодарского края, участвующих в программе возврата отдыхающим части денег, зафиксировано рекордное количество бронирований на октябрь-декабрь. Сотрудники отелей в Адыгее также рассказали о росте числа забронированных номеров. Некоторые туристы признались, что их в "низкий" сезон привлекает не возможность сэкономить, а природа черноморского побережья.

Как писал "Кавказский узел", в России стартовала программа стимулирования отечественного туризма. Благодаря акции Ростуризма граждане смогут вернуть часть потраченных денег на отдых в "низкий" сезон. Главное условие - успеть забронировать номер до 28 августа. Начиная с 21 августа на сайте мирпутешествий.рф можно выбрать во всех регионах страны тур либо отель с датой не позднее 20 декабря 2020 года. Однако отдохнуть по этой программе в Краснодарском и Ставропольском краях граждане смогут только с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

Всего на акцию Ростуризма правительство выделило 15 миллиардов рублей. Текущая неделя объявлена пилотной. Власти полагают, что программа продлится до конца года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, кешбэк за отдых в России получат до трех миллионов туристов . Необходимые условия возврата денег читайте в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

В программу отдыха с кешбэком вошли 208 кубанских санаториев, пансионатов, отелей, гостиниц и гостевых домов. Несмотря на непопулярное у туристов время проведения акции, спрос на курорты края значительно вырос. Однако, если условия программы не подходят, то снять номер на сайтах бронирования можно и не принимая участия в акции.

Отели Красной поляны "Рэдиссон Роза Хутор" и "Гранд Отель Поляна" ждут наплыва отдыхающих в декабре - к началу горнолыжного сезона. "Как правило, к середине декабря снега уже достаточно, гости приезжают покататься и без всяких программ. Но в этом году отдыхающих значительно больше", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Гранд Отель Поляна".

Прибрежные гостиницы Анапы и Сочи, наоборот, готовятся принимать гостей уже в октябре - на старте кешбэк-акции. О рекордном количестве бронирований на даты бархатного сезона сообщили корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники отелей "Жемчужина" и "Светлана" в центральном районе Сочи, "Азалия" в Адлере, "Анапа-Океан" в Анапе.

Некоторые туристы назвали акцию невыгодной. Планировать отдых в "низкий" сезон участников программы, в первую очередь, привлекает не экономия денег, а природные особенности региона, пояснили они.

"Не понимаю отдыхающих, которые рвутся попасть в Сочи летом: жара, инфекции, толпы людей. Мы с мужем всегда старались взять отпуска на октябрь и пожить недельку в санатории в горах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" туристка из Уфы Олеся Краснова. "Не думаю, что программа лично меня как-то стимулировала. Экономия-то, по сути, минимальная: нам вернут за бронь санатория десять тысяч, а потратили мы около шестидесяти. Но, конечно, если есть возможность, то пользуемся".

"На юге есть, что посмотреть, кроме моря, поэтому мы смело поедем с девушкой в ноябре в Адлер. Сама природа красивая", - сообщил Алексей Такий из Москвы. Наиболее интересные места, по мнению туриста, - сочинский дендрарий, дольмены и чайные плантации. "Неожиданно, но стать участником программы было просто: оформили карты, зарегистрировались и сняли отель. Из тридцати тысяч нам пять вернут. Приятно, конечно, но билеты на самолет все равно под программу не попадают, а тур брать не хотелось, так как кроме перелета и съема жилья часто предлагают экскурсии, а я привык сам организовывать досуг", - сказал он.

"Конечно, хотелось попасть на юг летом, но из-за эпидемии не получилось, поэтому мы с ребенком планировали зимний отдых на Красной поляне. О программе узнали совсем недавно, когда уже билеты купили и все забронировали", - рассказала Нина Мокина из Москвы. "Я не сильно расстроилась, потому что за перелет мне все равно деньги никто не вернет. Кешбэк имел бы смысл при более широких условиях: самостоятельном выборе дат и отеля. Я посмотрела список мест размещения на Красной поляне - все неоправданно дорого. Тем более даты акции под горнолыжный сезон не попадают", - пояснила она.

В кешбэк-программе участвуют четыре отеля Адыгеи

В отличии от Краснодарского края отдохнуть в Адыгее туристы могут с 21 августа - старта акции. В программе участвуют только четыре отеля республики. Их сотрудники сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о росте количества бронирований, при этом заявили, что аномального наплыва отдыхающих отели не ждут. Хотя участники кешбэк-акции могут заселяться в забронированные номера уже с 21 августа, однако, по словам сотрудников, пока такой возможностью никто не воспользовался.

Работники отелей Адыгеи отметили уникальные природные преимущества региона, которые привлекают туристов круглогодично. "К нам гости едут даже зимой из-за термальных источников", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница здравницы "Лаго-Наки". "Количество бронирований значительно выросло даже на ноябрь", - пояснила она.

Большинство гостиниц в Адыгее не участвуют в кешбэк-программе. Несмотря на это, количество бронирований сравнялось с прошлогодним после снятия ограничений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники мест размещений.

Все отели и гостиницы принимают отдыхающих на докарантинных условиях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам. Однако, по словам сотрудника ведомства, работники в местах размещения туристов обязаны выполнять требования Роспотребнадзора по профилактике вируса. Основные из них: контроль дезинфекции помещений, обеспечение условий для личной гигиены персонала и гостей, соблюдение дистанции в полтора метра.

Требования Роспотребнадзора сотрудники гостиниц Адыгеи сочли адекватными, но признали, что отдыхающие не намерены их соблюдать.

"Существенной разницы в санитарных мерах я не вижу. Мы также дезинфицируем и проветриваем помещения, как раньше", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица гостиницы "Сияние" в Майкопе.

"Туристы в основном меры профилактики не соблюдают: толпятся в магазинах, масок не носят. Я и сама уже не соблюдаю никаких мер: везде солому не подстелишь, да и пик заражений позади", - считает она.

"Россияне не боятся вируса: спрос, по сравнению с прошлым сезоном, высокий. Отель заполнен на 80%. Это при условии, что цены не изменились. Многие гости говорят, что специально в этом году на море не поехали и решили посетить наш курорт", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница отеля "Престиж" в Лаго-Наки. "Далеко не все туристы соблюдают базовые правила гигиены и социальной дистанции. Даже те, кто с детьми", - сказала она.

Отдыхающие отметили более тщательное соблюдение мер профилактики в Адыгее в сравнении с курортами черноморского побережья.

"Мы с девушкой приехали недавно из Сочи. В отличии от городов черноморского побережья, в Майкопе спокойно: нет толкучек на пляже, в гостиницах больше внимания к профилактике вируса. Повсюду антисептики, и персонал чаще видишь в масках", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Тельман из Ульяновск. "А еще тут дешевле и есть, что посмотреть", - отметил он.

"С детьми я побоялась в этом году приезжать на пляж из-за эпидемии. Думали, поехать на Байкал, но Лаго-Наки дешевле и ближе", - поделилась жительница Липецка Марина Скворцова. "Конечно, сейчас везде небезопасно, но роста заражений уже нет, а дома сидеть устали. Главное сейчас, по-моему, соблюдать личную гигиену", - считает она.

"Я приезжаю уже третий год в станицу Даховскую. Это не такое популярное место, как Лаго-Наки, но меня оно этим и привлекает. Здесь люди, кажется, даже не знают ничего о коронавирусе. Особенно это касается общепитов, где вероятность заражения крайне высока. Но такая ситуация характерна для всех регионов, и Москва - не исключение", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" москвич Станислав Карпов.