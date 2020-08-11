Кубань и Ставрополье до октября исключены из программы туристического кешбэка

11 августа 2020, 19:17

Правительственная программа стимулирования внутреннего туризма, в рамках которой россиянам обещан возврат части средств за отдых внутри страны, не распространяется на поездки в Краснодарский и Ставропольский края до 1 октября.

В ночь с 20 на 21 августа и до полуночи 28 августа в России проводится программа программы стимулирования внутреннего туризма в виде кешбэка (возврата части потраченных денег) на туры по России, говорится в обновляемом материале "Кавказского узла" "На море со справкой: курортный сезон на Кубани".

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, на средства, выделенные из Резервного фонда кабинета министров, туристы получат необлагаемый налогами возврат в размере 5 тыс. рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. за тур от 50 до 75 тыс. рублей и 15 тыс. рублей за тур от 75 тыс. рублей. На "Кавказском узле" опубликована также обновляемая справка "Ставрополье: турсезон на фоне пандемии".

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России. Сообщение об этом опубликовано сегодня на сайте правительства.

Согласно постановлению, кешбэк за оплату российских туров будет перечисляться на карты туристов в течение пяти дней после оплаты поездки. Программа распространяется на организованные турпоездки, цена которых включает в себя стоимость и проезда, и проживания, на круизы, а также на отдельное проживание в гостинице для самостоятельных путешественников.

В программе "туристического кешбэка" участвуют все регионы России, но срок поездок по наиболее популярным направлениям ограничен. Семь регионов, среди которых Краснодарский край и Ставрополье, будут доступны для поездок с кешбэком только с 1 октября до конца года, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Условием получения кешбэка является оплата турпутевки в течение недели, с 00.00 часов 21 августа до 28 августа. Еще одно обязательное условие состоит в том, что оплата должна производиться картой российской платежной системы "Мир". Выбирать и оплачивать тур либо вариант проживания можно только на специальном сайте Федерального агентства по туризму - список аккредитованных предложений, за которые можно получить возврат, появится там лишь в день начала программы, 21 августа. Более подробно условия программы описаны в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

Программа стимулирования внутреннего туризма в России распространяется на поездки, которые будут совершены с 21 августа по 20 декабря, а в отдельных регионах, в том числе на Кубани и Ставрополье - с 1 октября по 20 декабря, уточняется в публикации на сайте "Санатории России".

По состоянию на 19.15 мск сегодня на сайте программы нет описания туров, которые будут доступны желающим получить возврат. Сообщается, что туристам станут доступны на выбор "более 700 000 предложений для путешествий" по всей России.