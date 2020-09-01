01 сентября 2020, 13:24

Члену партии Народного фронта Азербайджана отказано в переводе под домашний арест

Насиминский районный суд Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе члена партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Джаббарова под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", председатель Гарадагского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Джаббаров был задержан 30 июля. На следующий день ему были предъявлены обвинения в связи с акцией 15 июля в Баку. Он был обвинен по статьям УК Азербайджана об умышленном уничтожении имущества, нарушении общественного порядка и сопротивлении полиции. Вечером 31 июля Насиминский районный суд вынес решение об аресте Джаббарова на три месяца.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число задержанных после митинга в Баку активистов партии возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Насиминский районный суд Баку сегодня оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе Джаббарова под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Азер Расулов.

По его словам, защита считает, что следствие может продолжаться и без содержания Расулова под стражей. Расулов заявил, что подаст апелляцию на это решение.

В Насиминском районном суде подтвердили информацию об отклонении ходатайства защиты Джаббарова.

Эльнур Джаббаров 5 августа был включен в список политзаключенных союза "За свободу политзаключенных Азербайджана".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Активисты связали задержание членов ПНФА в Баку с политической дискриминацией", "Четверо задержанных во время акции в Баку отпущены из полиции", "Азербайджанский оппозиционер арестован на 15 суток".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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