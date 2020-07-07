Гачай Гафаров. Скриншот сообщения FB личной страницы Гафарова https://www.facebook.com/photo/?fbid=589784588477396&set=ecnf.100023375804204

07 июля 2020, 08:31

Азербайджанский оппозиционер арестован на 15 суток

Член партии Народного фронта Азербайджана Гачай Гафаров арестован на 15 суток по обвинению неподчинении полиции. Отец Гафарова и активисты ПНФА связали арест с тем, что молодой человек раскритиковал полицейских в соцсети.

Гачай Гафаров, проживающий в селе Ялман Гейчайского района, был задержан 4 июля, когда пас овец в селе, сообщил его отец Алышан Гафаров.

"Целые сутки о нем не было никакой информации. 5 июля в районном отделе полиции подтвердили, что Гачай задержан. А в понедельник суд приговорил его к 15 суткам ареста, признав виновным по ст. 535.1 (неподчинение полиции) КоАП", - рассказал Алышан Гафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что его сына арестовали за критику полиции в Facebook. В публикации Гачая Гафарова от 2 июля, приуроченной ко Дню полиции, говорится, что "в истинном смысле защитников правопорядка в стране нет". Он заявил в частности об арестах активистов по сфабрикованным обвинениям. "Я вас не поздравляю! Просто желаю вам жизнь с достоинством. Ведь каждый из нас - гражданин Азербайджана", - написал активист, опубликовав под текстом девять фотографий силового разгона акций протеста.

В ПНФА также считают, что Гафарова преследуют за активность в социальных сетях.

"Гачай стал третьим членом нашей партии, арестованным в административном порядке за последние 10 дней. Ранее по 10 суток получили Эльшад Атаев и Фаиг Рашидов, которые также критиковали власти в социальных сетях. Власти понимают, что люди недовольны и озлоблены из-за своего материального положения. Карантинный режим бесконечно продолжается, люди не могут работать, компенсации, предоставляемые государством, мизерны, и помощь получают не все. Поэтому власти хотят пресечь любую критику, способную будоражить неимущих. С другой стороны, эти аресты - акции устрашения, демонстрация того, что полиция контролирует социальные сети и может быстро установить любого критика власти", - заявил Гусейн корреспонденту "Кавказского узла".

В Гейчайском районном суде подтвердили информацию об аресте активиста.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International 27 мая заявила, что власти Азербайджана используют ограничения из-за пандемии для преследования оппонентов, и потребовала освободить арестованных активистов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджанский журналист объявил голодовку в СИЗО", "Активист рассказал о запоздалом выполнении Азербайджаном решения ЕСПЧ", "Прокуратура отказалась снять журналисту запрет на выезд из Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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