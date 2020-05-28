Amnesty International призвала власти Азербайджана освободить активистов

28 мая 2020, 08:34

Власти Азербайджана используют ограничения из-за пандемии для преследования оппонентов, заявила 27 мая международная правозащитная организация Amnesty International, потребовав освободить арестованных активистов.

Как писал "Кавказский узел", Институт свободы и безопасности репортеров и члены форума гражданского общества "Восточного партнерства" ЕС 27 апреля призвали международное сообщество не оставаться безучастным к нарушениям прав человека в Азербайджане и помочь остановить преследования критиков правительства. Международная правозащитная организация Amnesty International 28 апреля упомянула Азербайджан в числе стран, использующих ограничения в период пандемии для репрессий против оппонентов власти.

С начала пандемии в Азербайджане на 27 мая зарегистрированы 4568 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 2897 человек выздоровели, 54 – скончались. 1617 пациентов находятся на лечении в медучреждениях специального режима. С 24 марта в стране действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России.

Несмотря на риски распространения COVID-19 власти не только не освободили осужденных по политическим мотивам, но и провели новые аресты активистов, считает международная правозащитная организация Amnesty International.

"На фоне растущих опасений по поводу распространения COVID-19 в азербайджанских тюрьмах власти страны не только не рассматривают вопрос об освобождении заключённых, осуждённых по политическим мотивам, но, напротив, под предлогом борьбы с пандемией, бросают за решётку всё большее число своих критиков", - говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном 27 мая на сайте организации (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Более того, учитывая недавние случаи инфицирования COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Азербайджана, заключенные подвергаются повышенному риску заражение вирусом, считают правозащитники.

"Власти Азербайджана 15 мая сообщили о 46 подтвержденных случаях COVID-19 в тюрьмах. Однако азербайджанские правозащитники полагают, что власти пытаются преуменьшить масштабы пандемии в стране. Ещё до пандемии переполненность и ненадлежащие санитарные условия в пенитенциарных учреждениях уже представляли серьёзную угрозу для здоровья заключённых Азербайджана. Очевидно, что эта угроза будет только усугубляться", - отмечается в заявлении Amnesty International.

На этом фоне власти Азербайджана развернули новую волну арестов и преследований политических активистов, журналистов и правозащитников, сказано в заявлении. В конце марта президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил "новые правила" на период пандемии Covid-19 и пообещал изолировать политическую оппозицию Азербайджана.

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, заявив, что она сеет панику среди населения. В частности, глава государства отметил, что в то время, как власти решительно борются против распространения коронавируса, "пятая колонна" устраивает провокации. "В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью", - заявил Алиев. Руководство оппозиционных партий назвало обвинения президента голословными. Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева об изоляции оппозиции.

Вслед за заявлением президента последовали аресты политических и гражданских правозащитников по ложным обвинениям. При этом в заявлении правозащитной организации указывается на аресты по обвинению в хулиганстве оппозиционного политика Тофига Ягублу 22 марта и 30-го числа - журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда, которому инкриминируется кража.

Более десяти человек, в том числе активисты, журналисты и другие, которые осмелились критиковать действия властей в условиях пандемии пандемии, были задержаны и помещены под административный арест на сроки от 10 до 30 суток по фиктивным обвинениям, в том числе не подчинении полиции или нарушение прав карантина. 15 активистов Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) были арестованы и помещены под административный арест до 30 суток.

К 17 апреля в Азербайджане были арестованы семь активистов ПНФА. В партии заявили, что ее лидер Али Керимли лишен мобильной связи и доступа к Интернету. 20 апреля активист ПНФА Ализамин Салаев был приговорен к реальному сроку по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Еще двое активистов ПНФА были арестованы в Баку 22 апреля, десятым арестованным в административном порядке стал член партии Шамси Кесеменли, одиннадцатым - Эльвин Мамедов, двенадцатым - Рамид Нагиев. Тринадцатым и четырнадцатым - Али Иманханлы и Эльхан Алиев, пятнадцатым - Джейхун Рзаев.

Один из них, Ниямеддин Ахмедов, полностью отбыв административный арест сроком на 30 суток, был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в финансировании терроризма. Ему было отказано в доступе к адвокату по его выбору, и теперь он находится под мерой пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Amnesty International призвала немедленно освободить Ниямеддина Ахмедова и всех других активистов, отбывающих аресты по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям.

Кроме того, как сказано в заявлении, в соответствии со своими обязательствами по международному праву прав человека, Азербайджан обязан принять необходимые меры для обеспечения права всех заключенных на здоровье без какой-либо дискриминации. Amnesty International призвала власти Азербайджана соблюдать принцип недискриминации в мерах, принимаемых для снижения серьезного риска для здоровья в тюрьмах и потребовала обеспечить, чтобы лица, задержанные по политически мотивированным обвинениям, также извлекали выгоду из связанных с COVID-19 мер по освобождению из тюрем.

Политически мотивированное преследование является давней проблемой в Азербайджане, где система правосудия используется правительством как инструмент репрессий, чтобы заставить замолчать инакомыслие и заключить в тюрьму правительственных критиков по сфабрикованным обвинениям, сказано в заявлении правозащитников.

В течение многих лет Азербайджан отказывал во въезде представителям Amnesty International и других международных наблюдателей за соблюдением прав человека. Отсутствие неограниченного доступа в страну независимых правозащитных групп и жестокое подавление голосов всех несогласных внутри страны не позволяет располагать точными данными о количестве лиц, содержащихся в тюрьмах по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям. Рабочая группа азербайджанских правозащитников составила список из более чем 100 человек, находящихся в настоящее время в тюрьме или в заключении, подчеркивается в заявлении.

Правозащитный союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 13 мая распространил обновленный список политзаключенных, в который вошли 155 человек.

Получить комментарии о заявлении Amnesty International в Минюсте Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Однако ранее глава ведомства Фикрет Мамедов 23 мая на совещании в формате видеоконференции сообщил о досрочном освобождении из тюрем 624 осужденных. Еще 310 подследственным была изменена мера пресечения и они были освобождены из под стражи, сообщила 24 мая азербайджанская служба "Голоса Америки".

Азербайджанские правозащитники согласились с требованиями Amnesty International

Глава Клуба прав человека Расул Джафаров считает необходимым освобождение большего числа заключенных.

"В условиях пандемии надо максимально разгрузить тюрьмы. Высокая плотность в тюрьмах повышает риски распространения вирусной инфекции. Следует освободить политзаключенных, осужденных за менее тяжкие преступления и всех других, кому осталось до завершения срока шесть месяцев", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров также считает важным освобождение большого количества осужденных.

"В тюрьмах нет нормальной вентиляции воздуха, неудовлетворительное обеспечение гигиеническими средствами, слабое питание, плохое медобслуживание. Все это факторы, способствующие распространению вирусных заболеваний. Власти должны прекратить упорство и освободить значительную часть заключенных", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли считает, что заявления международных правозащитных организаций важны.

"В демократических государствах правительства обязаны прислушиваться к мнению правозащитных структур. Они же осуществляют общественный контроль за правительствами западных государств, что вынуждает последних ставить вопрос о правах человека на встречах с властями Азербайджана", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".