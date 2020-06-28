28 июня 2020, 10:47

Азербайджанский активист Эльшад Атаев арестован на 10 суток

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльшад Атаев получил 10 суток ареста по обвинению в неподчинении полиции. В партии считают, что его преследуют за критику властей.

Атаева задержали 26 июня в Имишлинском районе, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

На следующий день районный судприговорил его к 10 суткам ареста, признав виновным по о неподчинении полиции Кодекса об административных проступках ст. 535.1 КоАП Азербайджана, сказала она.

Байрамлы считает, что Атаева арестовали из-за его активности в социальных сетях и критику властей. "Похоже, власти разворачивают против нашей партии новую волну репрессий, которая совпадает с ужесточением карантинного режима", - отметила она.

25 июня в городе Гянджа был задержан активист партии Народного фронта Азербайджана Фирдовси Амрахова, однопартийцы связали его преследование с критикой в адрес властей. На следующий день задержали активиста Фаига Рашидова, суд арестовал его на 10 суток по обвинению в распространении запрещенной информации.

"Ужесточение карантинного режима и приостановление работы многих организаций лишает людей заработка и вызывает недовольство среди населения. Помощь от государства получают далеко не все, ее размер составляет 190 манатов (116 долларов) в месяц, и этого очень мало. Власти остерегаются народных волнений и превентивно арестовывают активистов. Как всегда, главной мишенью является партия Народного фронта Азербайджана, занимающая принципиальную позицию по отношению к политике правительства», - сказала Байрамлы.

19 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о продлении срока особого карантинного режима в стране и введении на две недели строгого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах. Жители Баку выразили недовольство ужесточением карантинного режима

Сотрудник Имишлинского районного суда подтвердил информацию об аресте Атаева.

Комментариями пресс-службы МВД Азербайджана "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International 27 мая заявила, что власти Азербайджана используют ограничения из-за пандемии для преследования оппонентов, и потребовала освободить арестованных активистов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджанский журналист объявил голодовку в СИЗО", "Активист рассказал о запоздалом выполнении Азербайджаном решения ЕСПЧ", "Прокуратура отказалась снять журналисту запрет на выезд из Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 июня 2020, 09:47

28 июня 2020, 09:13

  • Избирком Дагестана отчитался о двадцатипроцентной явке избирателей

    На избирательные участки за первые два дня голосования по поправкам в Конституцию пришли 20,67 процентов жителей Дагестана, сообщила избирательная комиссия республики. Выразить свое мнение по поправкам необходимо, чтобы при принятии решения был учтен голос каждого, уверены опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» избиратели.

28 июня 2020, 08:13

28 июня 2020, 07:12

28 июня 2020, 05:58

  • Гуковские шахтеры пригрозили возобновить акции протеста

    Бывшие работники компании "Кингкоул", которые добиваются выплаты задолженности, записали видеообращение к президенту и губернатору Ростовской области. Они пригрозили возобновить протестные акции и обратиться в Европейский суд по правам человека, рассказала член инициативной группы Татьяна Авачёва. Бывшие горняки пожаловались "Кавказскому узлу" на низкие пенсии и нехватку денег.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи