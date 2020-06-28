Азербайджанский активист Эльшад Атаев арестован на 10 суток

28 июня 2020, 10:47

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльшад Атаев получил 10 суток ареста по обвинению в неподчинении полиции. В партии считают, что его преследуют за критику властей.

Атаева задержали 26 июня в Имишлинском районе, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

На следующий день районный судприговорил его к 10 суткам ареста, признав виновным по о неподчинении полиции Кодекса об административных проступках ст. 535.1 КоАП Азербайджана, сказала она.

Байрамлы считает, что Атаева арестовали из-за его активности в социальных сетях и критику властей. "Похоже, власти разворачивают против нашей партии новую волну репрессий, которая совпадает с ужесточением карантинного режима", - отметила она.

25 июня в городе Гянджа был задержан активист партии Народного фронта Азербайджана Фирдовси Амрахова, однопартийцы связали его преследование с критикой в адрес властей. На следующий день задержали активиста Фаига Рашидова, суд арестовал его на 10 суток по обвинению в распространении запрещенной информации.

"Ужесточение карантинного режима и приостановление работы многих организаций лишает людей заработка и вызывает недовольство среди населения. Помощь от государства получают далеко не все, ее размер составляет 190 манатов (116 долларов) в месяц, и этого очень мало. Власти остерегаются народных волнений и превентивно арестовывают активистов. Как всегда, главной мишенью является партия Народного фронта Азербайджана, занимающая принципиальную позицию по отношению к политике правительства», - сказала Байрамлы.

19 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о продлении срока особого карантинного режима в стране и введении на две недели строгого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах. Жители Баку выразили недовольство ужесточением карантинного режима

Сотрудник Имишлинского районного суда подтвердил информацию об аресте Атаева.

Комментариями пресс-службы МВД Азербайджана "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International 27 мая заявила, что власти Азербайджана используют ограничения из-за пандемии для преследования оппонентов, и потребовала освободить арестованных активистов.