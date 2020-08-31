Ночная вечеринка в центре Краснодара. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=Czx78rSxdLg

31 августа 2020, 18:37

Шесть человек наказаны за ночную вечеринку в центре Краснодара

Отправлены под арест на сутки двое участников ночной вечеринки в Краснодаре, устроившие танцы на дороге и припаркованных автомобилях. На остальных участников акции полицейские составили протоколы о нарушении порядка.

Ранее, как сообщал "Кавказский узел", уличную вечеринку в Краснодаре молодежь устроила также 6 июня, когда в регионе возобновили работу летние кафе и рестораны. После этого штраф и 13 суток ареста за хулиганство и несоблюдение карантина получила жительница Армавира, которая во время этой вечеринки пробежалась по машине ДПС. Девушка объяснила свой поступок попыткой отвлечь внимание полицейских от других участников вечеринки.

К административной ответственности после вечеринки в ночь на 29 августа привлечены четверо местных жителей и двое приезжих из Дагестана. В отношении них составлены 14 административных протоколов за остановку и стоянку автомобилей на пешеходных переходах, тонировку передних стекол, нарушение тишины и покоя граждан, а также мелкое хулиганство, сообщили сегодня в пресс-службе Управления МВД по Краснодару. Задержанным грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Двое нарушителей, среди которых девушка, по решению суда получили сутки административного ареста, передает интернет-портал "Кубань 24".

В числе задержанных 28-летний житель станицы Ивановской, жители Дагестана в возрасте 21 и 23 лет, 21-летняя жительница Краснодара и еще двое жителей  краевой столицы 23 и 26 лет, которые нарушали общественный порядок и правила дорожного движения на улицах Красной, Карасунской и Красноармейской, передает со ссылкой на информацию краснодарской полиции "Новая Кубань".

В дискотеке под открытым небом в Краснодаре в ночь на 29 августа участвовали десятки человек, пишет "Лайф". Издание опубликовало видеозапись, на которой видно, как толпа молодежи танцует под громкую музыку на проезжей части, перекрыв движение. На видео, которое также опубликовано на Youtube-канале "Обзорные Видео", видно, что один молодой человек танцует на припаркованной машине. "После закрытия модных среди молодёжи клубов местные тусовщики решили, что это не повод отменять веселье, и стали отрываться прямо на улице", - сказано в комментарии к этому видео.

При этом стоит отметить, что в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Последний раз он был продлен до 3 сентября и предполагает запрет на проведение мероприятий с участием более ста человек, напоминает "Новая Кубань".

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мэр Краснодара госпитализирован с COVID-19", "Участница уличной вечеринки задержана в Краснодаре", "МВД Кубани заинтересовалось роликом о застолье силовиков на службе".

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