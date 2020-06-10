Девушка арестована на 13 суток за пробежку по машине ДПС в Краснодаре

10 июня 2020, 20:21

Штраф и 13 суток ареста за хулиганство и несоблюдение карантина получила жительница Армавира, которая во время массовой уличной вечеринки в Краснодаре пробежалась по машине ДПС. Девушка объяснила свой поступок попыткой отвлечь внимание полицейских от других участников вечеринки.

Как писал "Кавказский узел", уличную вечеринку в Краснодаре молодежь устроила 6 июня, когда в регионе возобновили работу летние кафе и рестораны.

Власти Кубани приступили к поэтапной отмене карантинных ограничений с 23 мая. Были отменены внутримуниципальные пропуски на передвижение. Режим карантина в регионе продлен до 21 июня, но с 6 июня власти разрешили летним кафе и ресторанам возобновить работу. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Суд арестовал на 13 суток 23-летнюю ранее не судимую жительницу Армавира, которая в ночь на 7 июня на улице Красной в Краснодаре пробежалась по патрульному автомобилю ДПС, также ей назначен штраф в 2 тысячи рублей, сообщил глава пресс-службы МВД Краснодара Артем Коноваленко. Он отметил, что в отношении девушки составлены три административных протокола по статьям о мелком хулиганстве, нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности, в частности, за несоблюдение социальной дистанции и передвижение между муниципалитетами во время карантина, а также за нарушение правил движения. "В настоящее время оценивается причиненный материальный ущерб в результате повреждения служебного автотранспорта", - приводит сегодня его слова "Коммерсант".

Видеоролик, снятый после задержания девушки, опубликован в YouTube-канале издания "Блокнот-Краснодар". В нем свой поступок девушка объяснила тем, что в вечеринке принимали участие очень молодые ребята, "им лет по 18 было". Они не могли уйти от сотрудника полиции и она решила помочь им, "отвлекая его внимание".

Девушка отметила, что не призывала присутствующих повторять за ней. По ее словам, она сожалеет, но не в своем поступке, а о том, что эти кадры увидело много людей. "Молодежь решила, что я какой-то знак протеста выразила. А это была элементарная, ну, защита, может быть", - сказала жительница Армавира.

На сайте Ленинского районного суда на 20.20 мск 10 июня не содержится информации о вынесении решения по делу жительницы Армавира.

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