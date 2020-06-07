Участница уличной вечеринки задержана в Краснодаре

07 июня 2020, 18:00

Силовики задержали девушку, которая пробежалась по крыше патрульной машины во время массовой уличной вечеринки в центре Краснодара, устроенной после того, как в регионе возобновили работу летние кафе и рестораны.

Как писал "Кавказский узел", карантин в Краснодарском крае был продлен до 6 июня с рядом послаблений. В частности, были отменены внутримуниципальные пропуски на передвижение. Затем власти продлили режим карантина до 21 июня, но разрешили летним кафе и ресторанам возобновить работу.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудники полиции начали проверку после инцидента на вечеринке в центре Краснодара, сообщил сегодня руководитель пресс-службы городского УМВД Артем Коноваленко. "По результатам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - приводит его слова ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 6 июня – после того, как в регионе открылись летние кафе и рестораны, сообщает на своем сайте телеканал "360". По данным телеканала, жители Краснодара массово собрались на летних верандах, при этом молодежь включила громкую музыку, не соблюдала дистанцию и танцевала. Одна из девушек пробежалась по машине ДПС и была задержана.

В Краснодарском крае открылись более 1100 летних кафе и ресторанов, которые были закрыты с 31 марта в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении, размещенном 6 июня на сайте администрации региона. При этом режим карантина продлен в регионе до 21 июня, говорится в публикации, размещенной на сайте администрации 4 июня. "Прошу внести соответствующее изменение в постановление и продлить карантин в регионе до 21 июня", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Во время прогулок жители Кубани должны собираться не более двух человек вместе и соблюдать "социальное дистанцирование" не менее 1,5 метра, говорится в постановлении губернатора от 21 мая о продлении срока карантина до 6 июня. Эти же правила действуют и после 6 июня. Согласно видео с места происшествия, участники массовой вечеринки их не соблюдали.

Видеоролик, снятый на месте инцидента, опубликован, в частности, в Instagram-паблике "Туподар", насчитывающем 225 тысяч подписчиков. На кадрах видна большая группа людей на улице и летней веранде одного из кафе. Также на видео попал момент, когда девушка забегает по капоту на крышу полицейской машины под восторженные крики и, пробежавшись по ней, спрыгивает на землю. На кадрах также видно, как толпа окружила полицейского, за кадром слышны утверждения, что он толкнул девушку.

"Вечеринка в честь открытия летников в Краснодаре пошла не по плану и перетекла в конфликт с полицией", - говорится в аннотации к видеоролику. Публикация набрала к 18.00 мск 7 июня 62,4 тысячи просмотров, под ней размещено 615 комментариев.

Авторы большинства из них выразили неодобрение поведением молодых людей. "Стыдно за такую молодежь", - написал, в частности, пользователь "sl_______". По меньшей мере два пользователя в своих комментариях к видео использовали слово "дикари".

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