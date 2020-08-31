Мэр Краснодара госпитализирован с COVID-19

31 августа 2020, 16:46

Евгений Первышов сообщил сегодня о своей госпитализации с коронавирусом и заявил, что соблюдение всех мер безопасности не уберегло его от заражения.

"Кавказский узел", за минувшие сутки в Краснодарском крае были зафиксированы пять случаев смерти от коронавируса - по приросту числа смертей регион стал лидером ЮФО и СКФО. Продолжают болеть 1756 из 11 208 заразившихся коронавирусом с начала пандемии, еще 182 пациента скончались.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что несмотря на соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора, заразился коронавирусом и попал в больницу.

"Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил. Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает", - написал Первышов сегодня в своем Telegram-канале.

На сайте администрации Краснодара, по состоянию на 16.46 мск 31 августа, не появилось информации о том, как будет осуществляться руководство городом после госпитализации Первышова.

Отметим, что жителей Кубани обеспокоило решение открыть с 1 сентября школы. Усиленные меры профилактики заражения коронавирусом в школах не могут исключить заражения учителей, так как дети часто переносят вирус бессимптомно, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кубанские педагоги. Родители учеников указали, что им придется оградить пожилых родственников от детей, посещающих школы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".