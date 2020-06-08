08 июня 2020, 18:08
МВД Кубани заинтересовалось роликом о застолье силовиков на службе
Полиция начала проверку после публикации видео об отдыхе сотрудников МВД в летнем кафе до официального открытия таких заведений.
На видео демонстрируются припаркованные у кафе служебные машины полиции. Из заведения доносится громкая музыка. Автор видео подходит к человеку в полицейской форме. "Управление собственной безопасности. Представьтесь, пожалуйста", - требует он. Полицейский сообщает, что он старший сержант, но фамилию произносит невнятно.
Затем человек с камерой поднимается в зал, где за накрытым столом сидят люди. Звучит громкая музыка, затем она смолкает. "Сотрудники полиции, встаньте из-за стола, пожалуйста", - говорит человек за кадром. Встает один человек, он в форме. "Вы на смене? С боевым оружием? Употребляете спиртные напитки?" - спрашивает голос за кадром. На требование представиться полицейский называет свое звание - старший сержант, - но фамилию также произносит невнятно. "Сотрудники полиции еще есть за столом? Сейчас, ребята, все равно все выяснится", - говорит человек за кадром на видео, опубликованном 7 июня в группе "Типичный Сочи" в соцсети "ВКонтакте".
В подписи, размещенной на видео, указано, что оно снято 5 июня, то есть до официального возобновления работы летних кафе и ресторанов.
Власти Кубани до 21 июня продлили режим карантина, но с 6 июня разрешили возобновить работу летним кафе и ресторанам. Вскоре после этого силовики задержали девушку, которая пробежалась по крыше патрульной машины во время массовой уличной вечеринки в центре Краснодара.
Полиция начала проверку после публикации видео об отдыхе сотрудников во время карантина, со ссылкой на представителя ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщило "МБХ-медиа". "Проводится проверка по факту выхода видео", - процитировало представителя полиции РИА "Новости". В этих сообщениях не подтверждается, что видео снимал сотрудник Управления собственной безопасности МВД.
На сайте ГУМВД России по Краснодарскому краю к 18.07 мск 8 июня не появилось информации о результатах проверки.
О динамике распространения коронавируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".