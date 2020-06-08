МВД Кубани заинтересовалось роликом о застолье силовиков на службе

08 июня 2020, 18:08

Полиция начала проверку после публикации видео об отдыхе сотрудников МВД в летнем кафе до официального открытия таких заведений.

На видео демонстрируются припаркованные у кафе служебные машины полиции. Из заведения доносится громкая музыка. Автор видео подходит к человеку в полицейской форме. "Управление собственной безопасности. Представьтесь, пожалуйста", - требует он. Полицейский сообщает, что он старший сержант, но фамилию произносит невнятно.

Затем человек с камерой поднимается в зал, где за накрытым столом сидят люди. Звучит громкая музыка, затем она смолкает. "Сотрудники полиции, встаньте из-за стола, пожалуйста", - говорит человек за кадром. Встает один человек, он в форме. "Вы на смене? С боевым оружием? Употребляете спиртные напитки?" - спрашивает голос за кадром. На требование представиться полицейский называет свое звание - старший сержант, - но фамилию также произносит невнятно. "Сотрудники полиции еще есть за столом? Сейчас, ребята, все равно все выяснится", - говорит человек за кадром на видео, опубликованном 7 июня в группе "Типичный Сочи" в соцсети "ВКонтакте".

В подписи, размещенной на видео, указано, что оно снято 5 июня, то есть до официального возобновления работы летних кафе и ресторанов.

Власти Кубани до 21 июня продлили режим карантина, но с 6 июня разрешили возобновить работу летним кафе и ресторанам. Вскоре после этого силовики задержали девушку, которая пробежалась по крыше патрульной машины во время массовой уличной вечеринки в центре Краснодара.