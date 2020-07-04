04 июля 2020, 07:03

Власти Кубани продлили режим повышенной готовности

Для сдерживания распространения коронавируса власти Кубани продлили до 21 июля режим повышенной готовности, в частности, сохраняется запрет на массовые мероприятия и масочный режим в общественных местах, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", Краснодарский край 1 июля сравнялся с Ростовской областью по суточному приросту смертей от коронавируса. Лидерство по суточному приросту заражений сохранилось за Ростовской областью.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Кубани продлили ряд ограничительных мер введенных ранее из-за пандемии коронавируса, в частности в регионе продолжат работу обсерваторы, в них по-прежнему будут размещать прибывающих в Краснодарский край из-за границы. Кроме того, сохранено действие масочного режима в местах, предполагающих скопление людей и в общественном транспорте, сообщил 3 июля на своем сайте губернатор края Вениамин Кондратьев.

В аэропортах, на вокзалах и автостанциях продолжит проводится термометрия, в регионе сохранен запрет на массовые мероприятия, а деловые встречи ограничены количеством участников не более 100 человек. Также жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевание предписывается соблюдать режим самоизоляции, сказано в сообщении.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях", "Роспотребнадзор отчитался о ситуации в Калачевской ЦРБ после выявления COVID-19", "Обсерватор испортил имидж Сочи как курортного города".

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