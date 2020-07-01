Кубань сравнялась с Ростовской областью по суточному приросту смертей от COVID-19

01 июля 2020, 12:17

За сутки в Южном федеральном округе от коронавируса скончались пять человек, из них двое на Кубани и двое в Ростовской области, еще один – в Астраханской. Лидерство по суточному приросту заражений сохранилось за Ростовской областью.

Как писал "Кавказский узел", после того как Калмыкия сравнялась с Ростовской область по суточному приросту смертей от коронавируса в ЮФО, 25 июня Ростовская область снова вернула себе лидерство по этому показателю.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Южном федеральном округе от коронавируса умерли пять пациентов. Два – в Ростовской области, два – в Краснодарском крае и один в Астраханской области, следует из сегодняшних данных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора и публикуется раз в сутки утром.

Согласно тем же данным, количество смертей пациентов с COVID-19 в ЮФО возросло до 313. Больше всего летальных исходов в Ростовской области – 127, на втором месте Кубань – 78, на третьем Волгоградская область – 39. Затем идут Астраханская область – 32, Калмыкия – 23 и Адыгея – 14, сообщается на сайте.

Волгоградская область и Кубань вошли в тройку лидеров по суточному приросту заражений

За сутки в округе коронавирус подтвержден у 359 пациентов. Больше всего в Ростовской области – 95, на втором месте Волгоградская – 92, на третьем Кубань – 61, после нее следуют Калмыкия – 40, Адыгея – 37 и Астраханская область – 34.

По общему числу заражений с большим отрывом лидирует Ростовской область – 9706, на втором месте расположилась Волгоградская – 6419, на третьем Кубань – 6043, далее следуют Астраханская область – 3513, Адыгея – 1935 и Калмыкия – 1523. Общее число заражений в округе достигло 29 139, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

При этом больше всего выздоровевших в ЮФО также в Ростовской области – 6103, на втором месте Кубань – 4793, на третьем Волгоградская область – 3028. После нее идут Астраханская – 2352, Адыгея – 1340 и Калмыкия – 1067, указано на сайте Росстата.

Наихудшая по ЮФО ситуация по числу активных больных остается в Ростовской области. В регионе болеют коронавирусом 3476 пациентов. На втором месте Волгоградская область – 3352, на третьем Кубань – 1172. Далее идут Астраханская область – 1129, Адыгея – 581 и Калмыкия – 433. Общее число активных больных коронавирусом в округе составляет 10 143, указано на сайте.

По числу зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения хуже всего в округе ситуация в Калмыкии (561,71), а наиболее благоприятная на Кубани (106,48).

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".