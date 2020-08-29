Суд отказался допрашивать главу МВД Северной Осетии по делу Цкаева

29 августа 2020, 03:44

Ленинский суд Владикавказа отклонил ходатайство адвокатов подсудимых в вызове в суд по делу об убийстве Владимира Цкаева в качестве свидетеля главы Северной Осетии Михаила Скокова. Судья пригрозил адвокатам обвиняемых санкциями в случае срыва заседаний.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело Владимира Цкаева с января 2019 года. Сторона потерпевших заявила о затягивании процесса: так, результатов повторной судебно-медицинской экспертизы ждали семь месяцев, причем они не дали однозначных выводов о причинах смерти Цкаева. Согласно результатам повторной экспертизы, наиболее вероятной причиной смерти Цкаева стала тяжелая черепно-мозговая травма. 21 августа стало известно, что рассмотрение дела затянулось из-за молчания обвиняемого Бигаева о расторжении договора с адвокатом. Потерпевшая Земфира Цкаева призвала арестовать подсудимых, чтобы они не прогуливали заседания, и обеспечить явку адвокатов.

39-летний Владимир Цкаев, примерный семьянин и отец двоих детей, умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Четыре года следствие и суд не могут установить виновных в гибели Владимира Цкаева, а силовики, обвиненные в пытках владикавказца, пытаются снять с себя ответственность, рассказывается в анимационном ролике осетинской журналистки Алины Алихановой.

На судебное заседание Ленинский суд Владикавказа 28 августа не явились вдова Владимира Цкаева Земфира и ее адвокаты. Защитник одного из подсудимых проинформировал суд, что в связи с семейными обстоятельствами вынужден пропустить процесс, но его подзащитный Валиев был не против проведения заседания в его отсутствие, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Также суд назначил адвоката подсудимому Бигаеву, который не перезаключил договор с защитником Региней Каграманян - теперь защищать его будет Виктор Гудиев.

Гудиев сообщил в суде, что еще не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела. «Дело многотомное, сложное, мой подзащитный обвиняется в тяжком преступлении. На сегодняшний ознакомился с 11-ю томами», - сказал адвокат. Он попросил суд дать ему еще 15 суток, чтобы закончить изучение уголовного дела и выработать позицию с подзащитным. Судья дал Гудиеву для этого одну неделю - до 7 сентября, отметив, что процесс уже идет длительное время.

После этого адвокат подсудимого Азамата Цугкиева Юрий Багаев заявил ходатайство о вызове в суд для допроса в качестве свидетеля министра внутренних дел Северной Осетии Михаила Скокова. «У нас есть у нему вопросы, связанные с должностными обязанностями [подсудимых], в частности, моим подзащитным [Цугкиевым]»- сказал Багаев. Его поддержали защитники остальных подсудимых и сами обвиняемые.

Потерпевшая, двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова выступила против, сообщив, что они были у Скокова на приеме, когда он только вступил в должность министра. Она напомним, что во время встречи он им сказал, что не работал на тот момент, когда умер Цкаев.

Сыну Владимира Цкаева на момент смерти его отца исполнилось 11 лет, а дочери – восемь. Уже четыре года вдова погибшего Земфира Цкаева продолжает бороться с системой, которая лишила её детей отца, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Цкаева: четыре года в борьбе за правосудие", опубликованном в годовщину смерти Цкаева.

Суд пришел к выводу, что необходимости для вызова для допроса министра внутренних дел нет. «Суд не усматривает, что Скоков может дать какие-то существенные свидетельские показания по этому уголовному делу», - сказал судья.

Затем он сообщил, что переходит к допросу подсудимых. «Просьба ко всем подсудимым, чтобы были готовыми к даче показаний», - сказал судья. Он также проинформировал присутствующих, что теперь заседания будут проходить три раза в неделю - по пнонедельникам, средам и пятницам. Судья обратился ко всем защитникам с просьбой отредактировать свои графики с остальными судебными заседаниями, так как это «приоритетное судебное заседание».

«Если будут срывы, будут следовать жесткие реагирования», - предупредил он.

Следующее заседание состоится 7 сентября в 10.30 мск.