Вдова Цкаева потребовала наказать обвиняемых за срыв заседаний суда

21 августа 2020, 18:50

Рассмотрение резонансного дела об убийстве владикавказца Владимира Цкаева затянулось из-за молчания одного из обвиняемых о расторжении договора с адвокатом. Потерпевшая Земфира Цкаева призвала арестовать подсудимых, чтобы они не прогуливали заседания, и обеспечить явку адвокатов.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело Владимира Цкаева с января 2019 года. Сторона потерпевших заявляет о затягивании процесса: так, результатов повторной судебно-медицинской экспертизы ждали семь месяцев, причем ее результаты не дали однозначных выводов о причинах смерти Цкаева. Согласно результатам повторной экспертизы, наиболее вероятной причиной смерти Цкаева стала тяжелая черепно-мозговая травма.

Судья согласился с тем, что обвиняемый затягивает процесс

Очередное заседание Ленинского районного суда Владикавказа состоялось после трех подряд переносов. Рассмотрение дела откладывалось из-за болезни подсудимого Дзампаева, а затем по причине отсутствия адвокатов, в том числе госпожи Кагромонян. Сегодня судья Олег Ачеев попросил Дзампаева предоставить документы, подтверждающие его лечение. Подсудимый не сделал этого, заявив, что справку не получил, поскольку такая документация ведется в электронном виде.

В свою очередь, адвокат Кагромонян, представлявшая интересы подсудимого Бигаева, объявила, что он более не является ее подзащитным. "Соглашение, заключенное между мной и моим подзащитным, было расторгнуто ранее 6 августа", - сказала Кагромонян. Причину разрыва соглашения она не назвала.

При этом адвокат представила суду билеты в доказательство того, что с 9 по 19 августа она находилась за пределами Северной Осетии. Судья поинтересовался у Бигаева и Кагромонян, почему они не сообщили о расторжении соглашения ранее. Адвокат пояснила, что рассчитывала, вернувшись из поездки, заключить с Бигаевым повторное соглашение. "Именно поэтому он (Бигаев. - Прим. "Кавказского узла") сказал [суду], что я приеду 19 числа, надеясь на то, что мы заключим дополнительное соглашение", - пояснила Кагромонян.

Как выяснилось в суде, Бигаев не смог перезаключить соглашение с адвокатом из-за финансовых трудностей. У Бигаева есть еще один адвокат, Веремеев, который находится в Ростове-на-Дону и, по словам подсудимого, не может приезжать на каждое заседание. Веремеев не присутствовал еще ни одном заседании. Бигаев попросил суд назначить ему защитника.

Адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева в очередной раз обвинила подсудимых в затягивании судебного процесса. "Если бы сразу после того, как было расторгнуто соглашение с Кагромонян, он (Бигаев. - Прим. "Кавказского узла") сказал, что нуждается в защитнике, этот защитник уже ознакамливался бы с материалами уголовного дела. Этого сделано не было", - констатировала Сикоева. Судья согласился с ней.

39-летний Владимир Цкаев, примерный семьянин и отец двоих детей, умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Четыре года следствие и суд не могут установить виновных в гибели Владимира Цкаева, а силовики, обвиненные в пытках владикавказца, пытаются снять с себя ответственность, рассказывается в анимационном ролике осетинской журналистки Алины Алихановой.

Вдова Цкаева пожаловалась на затягивание дела в суде

На заседании судья зачитал заявление Земфиры Цкаевой, адресованное председателю Верховного суда Северной Осетии и председателю Ленинского суда Владикавказа.

"Было назначено 79 судебных заседаний, из которых состоялось только 41. 38 судебных заседаний не состоялись по причинам, связанным с подсудимыми и их адвокатами. После длительного перерыва, в июле 2020 года слушание дела возобновилось, но последние три заседания сорваны. Так, 31 июля не явилась адвокаты Джиоева Э.М., Купеева М.Н., Дзалаева Р.П., Санакоева М.А. 7 августа отсутствовал подсудимый Дзампаев О.В., 14 августа – адвокаты Джиоева Э.М. и Кагромонян К. При этом председательствующий судья, как и неоднократно ранее, не выясняет причины неявки. Следует напомнить, что мои адвокаты Зубенко В.Г. и Денисенко С.В. еще в 2019 г. пытались заявлять ходатайства о запросе судом документов из лечебных учреждений, но им в этом было отказано", - говорится в заявлении Цкаевой.

Потерпевшая назвала сложившуюся ситуацию недопустимой. Земфира Цкаева указала, что ее адвокаты вынуждены ездить во Владикавказ из Краснодара, Ставрополя и Нальчика. "В этой ситуации я могу просто потерять своих защитников и остаться одна против 10 подсудимых и 10 адвокатов, открытая ненависть которых уже просто невыносима", - заявила вдова Цкаева. Она также выразила обеспокоенность тем, что в результате виновные смогут уйти от ответственности.

Земфира Цкаева считает, что в случае неявки в суд подсудимого или его адвоката без уважительной причины необходимо ужесточать обвиняемым меру пресечения, а на адвокатов жаловаться в Адвокатскую палату Северной Осетии. Это заявление было приобщено к материалам дела.

Зачитав заявление, судья попросил адвокатов и их подзащитных не срывать судебные заседания, приходить в назначенное время, заблаговременно информировать суд о невозможности прийти в суд, чтобы можно было оперативно найти других защитников.

Следующее заседание назначено на 28 августа. За это время Бигаеву необходимо найти нового защитника, который должен успеть ознакомиться с материалами уголовного дела.

Земфира Цкаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что намерена проверить обоснованность отсутствия подсудимых и их адвокатов, и готовит ходатайство о предоставлении протоколов всех прошедших заседаний. Также готовится ходатайство о предоставлении каждому из подсудимых адвоката по назначению в случае, если их защитники не смогут присутствовать на процессе по каким-либо причинам, а также ходатайство о заключении подсудимых под стражу, чтобы они не пропускали заседания. Следующим шагом станет обращение в Европейский суд по правам человека, отметила Земфира Цкаева.

Адвокат Цкаевой выступила за арест обвиняемых

Проблема возникла из-за мягкого отношения суда к обвиняемым, заявила после заседания адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева. "Они решили, что им все можно, и что те действия, которые они проявляют в воспрепятствовании правосудию, окажутся незамеченными", - сказала она.

Сикоева не исключила, что вслед за Бигаевым и другие подсудимые могут поменять адвокатов. Это значит, что понадобится время на поиски новых защитников, а потом еще и время на их ознакомление с материалами дела.

По мнению Анжелики Сикоевой, арест подсудимых мог бы помочь ускорению процесса. "Если они будут взяты под стражу, помещены в СИЗО и оттуда будут вовремя доставляться, их адвокаты тоже будут приезжать. А так, у них получился курс санаторно-курортного лечения. Они находятся дома. Захотели - приехали в суд, захотели - не приехали. Причем, я понимаю, что закон обязывает их приезжать на судебные заседания. И они приезжают, но они играют на другом - на адвокатах", - сказала Сикоева.

В 2021 году у части подсудимых в следующем году истекают сроки уголовного преследования по некоторым статьям. По каким именно, Сикоева не уточнила. "Если истекает срок уголовного преследования, а судебный процесс уже ведется, то суд выносит обвинительный приговор, но в связи с истечением сроков уголовного преследования он не осуществляется. То есть они освобождаются от отбывания наказания", - пояснила Сикоева корреспонденту "Кавказского узла".

Сыну Владимира Цкаева на момент смерти его отца исполнилось 11 лет, а дочери – восемь. отмечается в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Цкаева: четыре года в борьбе за правосудие", опубликованном в годовщину смерти Цкаева.

Повлиять на скорость рассмотрения дела нельзя, считает омбудсмен

Сегодня в суде присутствовал уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который уже не первый раз приходит на заседания. Он согласился с тем, что процесс затянулся.

"Я думаю, все считают, что процесс затягивается. Но вопрос не в том, затягивается он или нет, а законно он затягивается или нет? Формально все законно. Человек отказался от адвоката. Здесь чаще апеллируют к моральной стороне вопроса. Сегодня прозвучало заявление потерпевшей стороны, что уже [почти] пять лет прошло с момента по сути убийства человека, но виновные не понесли наказания, что, с точки зрения общества, нехорошо", - сказал Тамерлан Цгоев корреспонденту "Кавказского узла".

Повлиять на суд, чтобы он рассматривал дело быстрее, нельзя, констатировал Цгоев. "Нельзя вмешиваться в деятельность суда на стадии рассмотрения судебного процесса. Есть судья, суд, который рассматривает дело, есть процессуальное законодательство, которое позволяет обжаловать это все. Суд считается независимым органом, мы не можем на него воздействовать вне рамок уголовного процесса - это невозможно", - сказал Тамерлан Цгоев.

Еще одним резонансным делом в Северной Осетии стало уголовное преследование мужа Регины Гагиевой, которая в сентябре 2019 года была ранена ножом и спустя неделю скончалась в больнице. После гибели Гагиевой в Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры". Его участницы наряду с практической помощью жертвам насилия намерены создать институт защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии. В августе активисты "Хотæ" выступили против решения судьи проводить заседания в закрытом режиме.

Не стоит искать связь между тем, что силовики до сих пор не наказаны за смерть Владимира Цкаева, и домашним насилием в республике, считает Тамерлан Цгоев. Уполномоченный по правам человека добавил, что намерен и впредь посещать заседания по делу Цкаева.