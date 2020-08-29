Активистка получила предупреждение за нарушение самоизоляции на пикете в Волгограде

29 августа 2020, 02:10

Суд вынес предупреждение активистке регионального отделения "Левого фронта" Татьяне Педан, признав ее виновной в нарушении режима самоизоляции во время одиночного пикета в Волгограде. Административное дело в отношении участника пикета Анатолия Николаенко прекращено.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая члены регионального отделения "Левого фронта" провели в Волгограде серию пикетов, потребовав от властей оказания материальной поддержки населению в условиях длительного карантина из-за коронавируса. Прохожие согласились с требованиями пикетчиков, посетовав на слабую государственную поддержку во время кризиса.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Суд Советского района Волгограда прекратил сегодня административное дело по части 1 ст 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, - прим. "Кавказского узла") в отношении участника пикетов Анатолия Николаенко. Активист сказал корреспонденту "Кавказского узла", что судья не нашел в его действиях состава правонарушения. Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф до тридцати тысяч рублей.

В протоколе об административном правонарушении от 17 июня, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что Николаенко 30 мая находился на остановке общественного транспорта "Больница №7" без средств индивидуальной защиты, чем нарушил правила передвижения, установленные постановлением губернатора Волгоградской области. "Я подписал протокол, но указал, что правонарушения не совершал. От объяснений отказался на основании статьи 51 Конституции (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, - прим. "Кавказского узла"), рассказал Николаенко.

По его словам, на него оказывали давление, указав, что "Левый фронт" находится под пристальным вниманием правоохранителей. "Меня доставляли в полицию для профилактической беседы. Но на самом деле [оказалось, что] для составления протокола", - сказал активист.

"Полицейские говорили, что мы (активисты) нарушили постановление Бочарова (губернатора Волгоградской области, - прим. "Кавказского узла") о том, что я находился на остановке общественного транспорта без маски", - сказал Николаенко. По словам активиста, ему пришлось доказывать, что на остановке общественного транспорта он не находился. "Были представлены суду доказательства - мое местонахождение через "Яндекс.Карты" с указанием расстояния до мест общественного пользования, которые обозначены в постановлении губернатора. Пришлось доказывать, что я там не был. Я заявил, что двигался, заехал на рынок купил продукты, постоял в пикете. Я был на автомобиле, передвигался в соответствии с требованиями постановления губернатора", - рассказал Николаенко.

Он также рассказал, что 28 августа ему вручили уведомление о явке 31 августа для составления другого прокола. "В уведомлении указано, что 13 июня без уважительной причины я покинул место жительства", - пояснил он.

Активистка Татьяна Педан сказала корреспонденту "Кавказского узла", что суд вынес ей предупреждение. "Я сказала в суде, что у меня не было умысла нарушить правила... Я сказала, что ехала с мужем по рабочим вопросам в Волгоград и решила использовать время для пикета в поддержку граждан, оставшихся без помощи государства. Но меня все равно признали виновной", - отметила она.

Активистка рассказала, что полицейские в суде сослались на страницу местного сайта. "Мы ее открыли, там была статья о пикете 13 июня, а не 30 мая. Я пока не приняла решения об обжаловании, определюсь после консультации с юристом", - сказала Педан.

Она также отметила, что никто из силовиков не подошел к ней на пикете и не сказал о нарушениях. "Мимо нас шли люди и в масках и без масок. Их не привлекли к ответственности", - сказала активистка. Педан расценила административное дело как попытку давления на нее.

Педан рассказала, что 26 июня два силовика пять часов простояли у ее дома, пытаясь вручить протокол. "Я была в парикмахерской, мне там стало плохо. Приехала дочь, забрала меня и вызвала скорую. Только после этого я вышла забрать повестку", - отметила она.

Согласно федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ одиночный пикет не является "массовым публичным мероприятием", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" не принимающая участия в данном деле гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова. "Так как человек выходит с плакатом на улицу один и находится на достаточно большом расстоянии от других людей, следовательно, его действия не могут представлять собой эпидемиологической угрозы", - сказала юрист. По ее словам, режим повышенной готовности не может ограничивать конституционные права граждан, если их реализация не влечет последствий, во избежание которых он введен.

"Напомню, расстояние между пикетчиками по закону должно составлять не менее 50 метров. Таким образом, угрозы в распространении коронавирусной инфекции при одиночных пикетах нет. Однако стоить отметить, что есть прецеденты, когда суды штрафуют пикетчиков на значительные суммы, в том числе и за нарушение законодательства о митингах, и за нарушение режима самоизоляции", - сказала Панферова.