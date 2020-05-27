Двое волгоградских участковых заразились COVID-19 при проверках режима самоизоляции

27 мая 2020, 08:18

В Волгограде коронавирус подтвердился у двух полицейских, которые проверяли, как местные жители соблюдают режим самоизоляции, сообщило 26 мая руководство областной полиции. В больницах региона врачи уходят на карантин вместе с пациентами, рассказал представитель комитета здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области действует режим самоизоляции. С 20 мая жителей региона обязали носить в общественных местах маски и перчатки. Запрещен въезд и выезд из двух хуторов в Котельниковском районе, коронавирус подтвержден у 11 сельчан, сообщил 22 мая комитет здравоохранения Волгоградской области.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Волгоградской области, по данным заместителя начальника полиции по охране общественного порядка областного ГУ МВД России Игоря Гуляна, среди сотрудников полиции есть заболевшие, сообщил побывавший 26 мая на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре корреспондент "Кавказского узла".

"Сотрудников [заболевших] немало. Это сотрудники Котельниковского подразделения, последние - сотрудники Кировского подразделения, порядка семи человек. Проводится проверка, устанавливают сотрудников, которые с ними контактировали. Их может получиться более 20 - тех, которые уйдут в режим самоизоляции", - сказал Гулян.

В Кировском отделе полиции, по словам Игоря Гуляна, положительные результаты дали тесты у двоих сотрудников, которые работали на проверке лиц, находящихся в самоизоляции. "Это участковые уполномоченные, они в основном работают в опорных пунктах, поэтому там весь личный состав с ними не контактировал", - сказал Игорь Гулян.

Из сотрудников Кировского отдела полиции два человека заболели, 23 отправлены на самоизоляцию, остальные остаются на рабочем месте, уточнила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова. "Отдел работает в штатном режиме, при необходимости специалисты из других отделов полиции оказывают практическую помощь", - отметила она.

В Волгоградской области в стационарах находится 1515 взрослых и 85 детей, на ИВЛ - 21 человек, сообщил 26 мая замруководителя облздрава Николай Алимов.

В Жирновске, где коронавирусом заразились пациенты психоневрологического диспансера, ситуация по словам чиновника, "стабилизирована". У 47 человек - 40 клиентов и 7 сотрудников - заболевание протекает в легкой форме, часть из находится в интернате, часть лечится в Камышине, рассказал Николай Алимов.

В 25-й больнице Волгограда из-за коронавируса на карантин закрыто отделение сердечно-сосудистой хирургии, эти функции взяла на себя областная больница №1, отметил Николай Алимов.

"В самом отделении остаются 10 медработников и 26 пациентов, проводятся лабораторные исследования. В случае выявления пациенты тут же выводятся из стационара - либо на самоизоляцию на дом, если это сотрудники, либо на продолжение лечения в условиях других стационаров, где уже находятся ковидные пациенты. Занос там был из-за пациента, который туда попал с тромбоэмболией легочной артерии, потом впоследствии оказалось, что у него выявлена пневмония", - рассказал Николай Алимов.

Все необходимые средства индивидуальной защиты в этой больнице есть, сообщил чиновник.

В больнице Фишера в Волжском с 19 мая закрыто на карантин отделение гнойной хирургии, там выявлено 32 заболевших коронавирусом, из которых 24 - пациенты и восемь - персонал. "У восьми пациентов болезнь протекает бессимптомно, они проходят лечение на самоизоляции. Часть заболевших переведены в 3-ю больницу Волжского. В больнице Фишера также закрыто на карантин отделение гастроэнтерологии, там находится 15 человек", - сказал Николай Алимов.

Чиновник рассказал о ситуации в Котельниковском районе, где ранее были закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. "В Котельниковской ЦРБ сейчас находится 18 пациентов. Все, кого было надо, мы вывезли, есть отказавшиеся, у них имеется предписание Роспотребнадзора о самоизоляции, что они не должны ни с кем контактировать, в случае контакта наступает ответственность. Постоянно медицинское наблюдение осуществляется в двух населенных пунктах", - пояснил Николай Алимов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина опубликована в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".