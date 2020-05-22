Два хутора в Волгоградской области закрыты из-за вспышки коронавируса

22 мая 2020, 16:14

Запрещен въезд и выезд из двух хуторов в Котельническом районе, коронавирус подтвержден у 11 сельчан, сообщил сегодня комитет здравоохранения Волгоградской области. Всего в районе 27 зараженных. Духовное управление мусульман Волгоградской области призвало верующих оставаться дома на Ураза-байрам.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области действует режим самоизоляции. С 20 мая жителей региона обязали носить в общественных местах маски и перчатки. Средства защиты обходятся дорого, поэтому, чтобы избежать штрафов, приходится приобретать многоразовые маски и стирать их, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" жители региона.

К сегодняшнему дню число случаев заражения в Волгоградской области выросло до 2002. При этом 640 зараженных выздоровели, 13 скончались, сообщается на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Хутора Дорофеевский и Сазонов закрыты на въезд и выезд из-за заболевания жителей коронавирусом, сообщил сегодня замглавы облздрава Николай Алимов на брифинге в региональном информационно-аналитической центре. Он отметил, что были обследованы все жители этих хуторов - 200 человек в Дорофеевском и 72 в Сазонове.

"На хуторе Дорофеевский Котельниковского района коронавирус подтвержден у 10 человек, на хуторе Сазонов один случай подтвержден. Принято решение по ограничению движения по этим населенным пунктам на въезд и на выезд. Там работа продолжается как по линии выявления симптоматики больных, так и по линии лабораторных исследований. Заполняется стационар в Котельниково - при необходимости мы будем госпитализировать в Волгоград. Первые случаи были с клиникой, они госпитализированы, остальные идут по принципу положительных результатов бессимптомно", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Алимова.

В целом в Котельниковском районе на сегодняшний день подтверждены 27 заражений COVID-19, со ссылкой на облздрав сообщило информагентство "СоцИнформБюро".

Вспышка коронавируса произошла на хуторах, где проживает много выходцев из Дагестана, говорится в сегодняшней публикации интернет-издания "Высота 102".

Председатель волгоградской национально-культурной автономии народов Дагестана Абдулвагаб Джалилов в ходе сегодняшнего совещания по видеосвязи заверил главу Волгоградской области Андрея Бочарова, что эта общественная организация "активно включилась в работу в каждом муниципальном образовании". "Ведется массовая рассылка рекомендаций санитарных врачей, органов власти, направляются видеообращения к общинам. <...> Накануне великого праздника приходится нарушить многовековые традиции: мы уже смирились с этим и готовы встретить его в узком кругу, дома", - приводятся слова Джалилова на сайте Волгоградского областного комитета здравоохранения.

Бочаров, в свою очередь, призвал мусульман "прислушаться к словам президента РФ, к духовным лидерам мусульман России, старейшинам и встретить Ураза-байрам дома в кругу семьи". Муфтий регионального духовного управления мусульман Ильяс-хазрат Биктимиров заверил, что верующим дана рекомендация соблюдать самоизоляцию, сообщается в публикации.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о посте месяца Рамадан и празднике разговения после поста - Ураза-Байраме. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных. Муфтият Дагестана призвал верующих в этом году встретить праздник в узком кругу семьи.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".