Прокуратура отчиталась о проверке жалоб врачей Светлоярской больницы

29 мая 2020, 07:34

Надбавки за работу с коронавирусными больными выплачены всем сотрудникам районной больницы в Волгоградской области, но с нарушением сроков, озвучило надзорное ведомство итоги проверки жалоб врачей. Сами медработники выразили сомнение в том, что получили все положенные выплаты.

Как писал "Кавказский узел", правительство России постановлением № 484 от 12 апреля утвердило правила доплат "медицинским и иным работникам, непосредственно работающим" с пациентами, у которых выявлен COVID-19. После жалоб на невыплаты этих надбавок на юге России начались прокурорские проверки. Сотрудники центральной больницы Светлоярского района добились прокурорской проверки выплаты им надбавок за работу в период пандемии. Претензии медработников необоснованны, а увольнение главного врача больницы с жалобами не связано, заявили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России, а о динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

Прокуратура не нашла нарушений в выплатах работникам Светлоярской ЦРБ, но обнаружила, что на дезинфицирующих средствах и средствах индивидуальной защиты в больнице экономили, сообщается в ответе зампрокурора Светлоярского района одной из сотрудниц ЦРБ.

В ответе зампрокурора от 26 мая (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") отмечается, что фактов невыплаты стимулирующих надбавок, предусмотренных постановлением №201-п от 10.04.2020 года "Об установлении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области", №320-п от 21.04.2020 года "Об установлении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций" не установлено. Однако прокуратурой выявлены нарушения сроков перечисления стимулирующих выплат всем заявителям, сказано в ответе.

Проверкой установлено, что "...несмотря на наличие в учреждении здравоохранения дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (защитные очки, комплекты одноразовой хирургической одежды, комбинезоны одноразовые, респираторы, противочумные комбинезоны многоразовые, маски одноразовые) работники отделения скорой медицинской помощи, клинико-диагностической лаборатории, медицинский персонал приемного покоя, терапевтического, инфекционных, операционных отделений, санитары, а также иные медицинские работники, надлежащим образом ими не обеспечиваются, средства защиты выдаются в меньшем объеме". Нарушения отражены в представлении, внесенном 22 мая в адрес главврача ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ", сообщила прокуратура.

В сообщении прокуратуры Волгоградской области, опубликованном 28 мая на ее официальном сайте, сказано, что в регионе проведено более 40 проверок исполнения законодательства о дополнительных выплатах медработникам, задействованным в оказании медицинской помощи лицам с коронавирусной инфекцией. Установлено, что в ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" не налажен учет медицинских и иных работников, имеющих право на выплаты стимулирующего характера, а до момента прокурорской проверки 22 мая 2020 года стимулирующие выплаты не произведены заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшеру-лаборанту и старшей медицинской сестре. Более чем 40 работникам перечисления произведены несвоевременно, говорится в сообщении.

Светлоярскую ЦРБ "возглавляет исполняющий обязанности", - информировал 28 мая замглавы облздрава Николай Алимов, сообщил побывавший на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре корреспондент "Кавказского узла".

"Это бывший заместитель главного врача Рысухина Наталья Анатольевна, - сказал он. - Она там проработала очень долгое время, сейчас возглавила учреждение. По результатам проверки нарушения по выплатам не были зафиксированы, по поводу средств индивидуальной защиты( СИЗов) - дополнительные контракты сейчас контрактная служба отрабатывает, со своей стороны, из закупленных накоплений по СИЗам, мы сейчас определяем в Светлоярскую ЦРБ".

Медработники пожаловались на нехватку средств защиты

Следом за главврачом в Светлоярской ЦРБ уволился еще и начмед, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" врач клинической лабораторной диагностики больницы Александра Гада. По ее словам, он уволился 27 мая по собственному желанию.

"Средств защиты нам больше не выдавали, не спрашивали - нуждаемся или нет, и не вызывали, о деньгах не разговаривали, после прокурорской проверки никаких обсуждений у нас не было, - сказала она. - У нас ковидных нет. Одна была 6 мая, необходимости одевать средства защиты внутри лаборатории нет, в приемное отделение мы также не спускаемся, нас туда не вызывают. Чем обходились, тем и обходимся. Видеообращение, которое мы записывали, было по поводу выплат стимулирующего характера за апрель, май и июнь - за период распространения коронавируса. Какие-то деньги нам выплатили, поясняли, что это за ковидную больную, других выплат, которые мы просили, нет. А мы просили также выплаты за пневмонийных больных - за потенциальную опасность. Мы ждем, когда будут выдавать квитки зарплатные, может, там будет информация за май. Никто нас не вызывает, тишина пока", - сказала Александра Гада.

Один из сотрудников ЦРБ на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у работников больницы "претензий много". "Через регистратуру все идут, сотрудники не знают - больные они или здоровые, задним числом мы узнаем об их диагнозах, - отметил он. - Регистратура не получила никаких стимулирующих выплат, хотя должны были получить как средний медперсонал. Руководство пояснило еще на прошлой неделе, что регистратуре не положено. Но как не положено, если сотрудники берут у больных документы, контактируют с ними напрямую, как и врачи. После прокурорской проверки нас не собирали. Мы ищем правды и не можем добиться, говорят: "Не положено". Некоторые медсестры и врачи получили меньше денег, чем должны были. Дезсредства, перчатки, маски нам не дают, моя маска вся застирана. Мы все - включая клей и ручки - покупаем за свои деньги", - сказал он.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приводятся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Водитель отделения скорой медицинской помощи ЦРБ Виталий Агафонов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "после проверок выплаты пошли". "Мне выплатили три тысячи, с выплаты взяли подоходный налог и алименты, - сказал он. - Я хочу разобраться правильно ли начисление. Может быть такая сумма потому, что конкретно я не перевозил вирусного, но так ли это я точно не знаю - мне никто не объяснил", - сказал водитель.