Девушка-подросток из Волгограда обвинена в диверсии

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Передано в суд дело 17-летней жительницы Волгограда, которая обвинена в поджоге двух базовых станций мобильной связи.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге, а также базовых станций мобильной связи. Так, в апреле 2025 года два 19-летних студента из Волжского, Максим Зубарев и Евгений Кадыков, были признаны виновными в поджоге базовой станции якобы по заданию украинских спецслужб и получили длительные сроки.

Следователи в Волгограде отчитались о передаче в суд уголовного дела местной жительницы, обвиняемой в двух эпизодах диверсии (часть 2 статьи 281 УК России). Эта статья предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, 17-летняя волгоградка через мессенджер получила предложение поджигать базовые станции сотовых операторов за денежное вознаграждение. Согласившись на такое задание, девушка в декабре 2025 года получила координаты двух станций в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах города Волгограда с подробными инструкциями.

Несовершеннолетняя приобрела легковоспламеняющуюся жидкость и поочередно подожгла обе станции, снимая свои действия камерой мобильного телефона. “Видеозапись она отправила куратору, который обещал щедро заплатить, но не сдержал обещание”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала Следкома.

В уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Ущерб, причиненный поджогами операторам связи, оценен в сумму свыше 1,5 млн рублей, отметили в ведомстве.

Следствие не уточнило, признала ли обвиняемая свою вину. Также в сообщении нет информации о том, какая мера пресечения избрана фигурантке дела.

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд в Майкопе поместил в следственный изолятор несовершеннолетнего, обвиняемого в поджоге базовой станции мобильного оператора МТС.