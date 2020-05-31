Волгоградцы поддержали требования пикетчиков о господдержке во время карантина

31 мая 2020, 00:41

Члены регионального отделения "Левого фронта" провели в Волгограде серию пикетов, потребовав от властей оказания материальной поддержки населению в условиях длительного карантина. Прохожие согласились с требованиями пикетчиков, посетовав на слабую государственную поддержку во время кризиса.

Как информировал "Кавказский узел", суточный прирост заражений коронавирусом COVID-19 в Южном федеральном округе составил 447, 154 новых случая инфицирования пришлись на Волгоградскую область. К 30 мая общее число инфицированных в области достигло 2868, жертвами коронавируса стали 18 человек.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Серия одиночные пикеты прошла 30 мая у 7-й больницы в Советском районе Волгограда с 10.45 до 12.30. Четверо пикетчики поочередно стояли с плакатами, на которых было написано "Требуем реальной поддержки населения в кризис!", "Выход из кризиса – поворот к социализму!", "Пособие по безработице – 25000 рублей!", "Кредитная амнистия для граждан!", передает корреспондент "Кавказского узла".

Из-за режима изоляции граждане утратили возможность влиять на решения властей, заявила одна из участниц пикета Татьяна.

"Отправив людей в принудительный длительный отпуск, власти трудятся для "пользы народа" не покладая рук. Дума с ураганной скоростью принимает антинародные законы, при этом у простого народа нет возможности опротестовать эти законы, принять участие в их обсуждении. Пока люди сидят по домам, дума спешит: приняла закон о дистанционном голосовании, дополнения к закону о полиции, об электронном регистре граждан. Разве нельзя подождать до окончания эпидемии? Или они решили продлить этот режим вечно?" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина также указала на экономические последствия длительной изоляции: "Мы живем виртуально, большинство людей, несмотря на появившееся свободное от работы время, ничем не интересуется и ни во что не вникает. Но потом может быть поздно. Именно поэтому участники движения "Левый фронт" вышли на одиночные пикеты по всей стране с требованиями к власти о реальной поддержке населения, выплатах пособия по безработице в размере 25 тысяч рублей, кредитной амнистии".

Участник пикета Анатолий заявил корреспонденту, что требует "реальной поддержки во время коронакризиса".

"С начала апреля в два раза выросла безработица, достигнув 1 млн 400 тысяч человек. Они (безработные - прим. "Кавказского узла") получают копейки. Мы требуем пособия по безработице 25 тысяч рублей. Мы также против единого регистра, который нарушает закон о персональных данных. Это делается для того, чтобы проследить доходы каждого человека. Мы считаем, что России необходим поворот к справедливости, сейчас социальным государством нашу страну считать нельзя, в частности, нет прогрессивного налога", - высказался мужчина.

Он также посетовал на то, что в жаркую погоду "невыносимо ходить в маске и перчатках".

"Конечно, сегодня необходимо выдать каждому хотя бы по 25 тысяч. Путин выдал по 10 тысяч на детей от трех до 16 лет, как будто в 17 или 18 лет человек не хочет есть. Когда в Осетии люди вышли, власти пытались указать им, что "во всем мире люди сидят дома", люди же ответили: "Там деньги дают". У нас с самого начала (карантина - прим. "Кавказского узла") стало ясно, что власть будет поддерживать строительные компании, банки и богатых", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Надежда.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ), шести арестованным активистам вменяют метание камней в силовиков. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

О том, что "активная часть населения теряет терпение" из-за длительного карантина и отсутствия помощи со стороны властей, заявил участник пикета Константин.

"Людям закручивают гайки со всех сторон. Вместо помощи государство принимает неадекватные законы. Это и регистр населения, и чипизация, и налоги, и дополнительные поборы", - возмутился он.

Пикетчики стояли у проезжей части в многолюдном месте. Некоторые прохожие останавливались, читали плакаты, проезжающие мимо машины притормаживали. Одна девушка, ознакомившись с требованиями пикетчиков, развела руки в стороны и спросила: "Что мы можем сделать?".

Проходившая мимо пенсионерка Нина Александровна призналась корреспонденту "Кавказского узла", что "всецело" поддерживает пикетчиков.

"У меня подруга живет в США. Там все получили пособие - 70 процентов от зарплаты, также граждане получили более тысячи долларов, пособие дали и на каждого ребенка – по 500 долларов. Россиянам очень трудно, поддержки почти нет. Жаль молодежь, не хочется, чтобы молодые люди пополнили криминальные ряды или спились", - сказала она.

Молодой человек, представившийся Андреем, рассказал, что потерял в апреле работу и пошел на биржу труда. "Я удивился, но мне начислили пособие 12 тысяч. Честно, я думал, что дадут минималку в 1500 рублей. Часть денег отдаю за коммуналку, но остается совсем ничего, пытаюсь подрабатывать нелегально, но все это очень сложно".

Прохожая, представившаяся Таисией, пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла", что не получила пособия на своего 17-летнего сына. "Это не поддается никакому понимаю – детям до 16 по 10 тысяч дали, а 17-летним что делать? На работу их еще не берут. Сын сидит дома и готовится к ЕГЭ, который еще неизвестно когда будет. Он разве не ест и не пьет?" - возмутилась женщина.

Как сообщалось, 11 апреля волгоградские комсомольцы провели онлайн-акцию, на которой потребовали выплаты компенсаций за самоизоляцию, отмены оплаты услуг ЖКХ и капремонта, кредитной амнистии.