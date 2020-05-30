Волгоградская область опередила Ростовскую по числу новых случаев COVID-19

30 мая 2020, 19:26

Суточный прирост заражений коронавирусом в Южном федеральном округе составил 447. 154 новых случая инфицирования пришлось на Волгоградскую область, 152 – на Ростовскую. Количество смертельных случаев в регионе за сутки увеличилось до 126 за счет смертей в Калмыкии и Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая в ЮФО был зафиксирован 431 зараженный COVID-19, больше всего новых случаев инфицирования - 141 - было подтверждено в Ростовской области. Количество летальных исходов в округе составляло 123.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число зараженных коронавирусом в Южном федеральном округе выросло за последние сутки на 447 и достигло 14717, следует из данных на 17.35 мск 30 мая, опубликованных на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наибольшее число новых случаев, согласно этому источнику – 154 – зафиксировано в Волгоградской области. В Ростовской области, которая лидировала по этому показателю несколько дней подряд, 152 подтвержденных теста на COVID-19. В остальных регионах округа количество выявленных случаев заражения значительно ниже: в Краснодарском крае – 82, в Астраханской области – 39, в Калмыкии – 20, в Адыгее новых случаев инфицирования не выявлено. При этом, согласно сегодняшней информации Управления Роспотребнадзора Калмыкии, количество заболевших коронавирусом в республике увеличилось еще на 35 человек.

По общему числу зараженных продолжает лидировать Ростовская область – здесь с начала пандемии насчитывается 4580 инфицированных. На втором месте по этому показателю находится Краснодарский край с 3744 инфицированными, на третьем – Волгоградская область, где выявлено 2868 зараженных. Меньше всего случаев коронавируса по абсолютному значению в Адыгее – 813, в Калмыкии – 1054 (с учетом сегодняшних данных местного управления Роспотребнадзора), в Астраханской области – 1693.

При этом по числу зараженных на 100 тысяч населения ситуация хуже всего в Калмыкии, здесь этот показатель составляет 388,74, далее идет Адыгея (175,56) и Астраханская область (168,33). В Ростовской области 109,10 инфицированных на 100 тысяч населения, в Краснодарском крае – 65,97, а в Волгоградской области – 115,13.

По данным Росстата на 1 января, самым населенным регионом ЮФО является Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляет 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

Число умерших от коронавируса в ЮФО выросло за сутки со 123 до 126: два человека умерли в Ростовской области (согласно информации на сайте "Стопкоронавирус.рф") и один человек – в Калмыкии (согласно сегодняшней информации регионального управления Роспотребнадзора). Всего в этих регионах умерших насчитывается соответственно 38 и 15. Ростовская область остается лидером по этому показателю. В Краснодарском крае зафиксирована 31 смерть, в Волгоградской области - 18, в Калмыкии и Астраханской области – по 15, в Адыгее – девять.

По числу выздоровевших сохраняет лидерство Краснодарский край, где излечены от коронавируса 2636 пациентов. В Ростовской области выздоровели 1672 человека, в Волгоградской области – 981, в Астраханской – 899, в Калмыкии – 477, в Адыгее – 354.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".