26 августа 2020, 23:55

Осужденный за помощь террористам житель Дагестана не смог оспорить приговор

Апелляционный военный суд отказался смягчить приговор жителю Дагестана Эльдару Аджиеву, осужденному на три года за передачу денег и оружия боевикам.

Как писал "Кавказский узел", в июле Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Эльдара Аджиева к трем годам колонии строгого режима, признав его виновным в содействии террористической деятельности.

По версии следствия, Аджиев в сентябре 2010 года передал участникам вооруженной террористической группы в Дагестане огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также 250 тысяч рублей. Аджиев признал свою вину.

Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком строгим, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Аджиева виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Жалоба на приговор Аджиева поступила 23 июля, следует из карточки дела на сайте Апелляционного военного суда.

Комментариями Аджиева или его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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