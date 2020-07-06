06 июля 2020, 16:08
Житель Дагестана осужден за передачу оружия боевикам
Суд приговорил жителя Дагестана Эльдара Аджиева к трем годам колонии, признав его виновным в содействии террористической деятельности.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону счел убедительной версию следствия о том, что житель Дагестана Эльдар Аджиев в сентябре 2010 года передал участникам вооруженной террористической группы в Дагестане огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также 250 тысяч рублей.
Аджиев признал себя виновным в содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1 УК РФ), и суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.
Часть 1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы. Комментариями от осужденного либо его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.
"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма".
Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"
06 июля 2020, 15:36
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