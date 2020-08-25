Жители лагеря Куллар. Стоп-кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=11hN-YEmPIg&feature=emb_logo

25 августа 2020, 21:47

Порядка 800 человек остались в лагере близ Куллара после отправки очередной группы

Группа из 400 граждан Азербайджана сегодня была доставлена из лагеря близ Куллара к азербайджанской границе. Еще порядка 800 человек ожидают возвращения на родину. Число людей, прибывающих в Дагестан для отправки в Азербайджан, будет только увеличиваться, предположил зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения. После очередной отправки в Азербайджан в пункте размещения осталось около 250 человек, но затем их число увеличилось до 700. Более 260 граждан Азербайджана выехали из Дагестана 11 августа, однако спустя сутки число людей в лагере снова превысило 700. По данным на 16 августа, на границе собралось около тысячи человек. К 18 августа в связи с окончанием сезонных работ и закрытием предприятий число азербайджанцев, ожидающих отправки на родину, превысило 1100. В то же время власти Азербайджана увеличили пропуск через границу и разрешили въезд 400 своим гражданам.

Резкий экономический спад, начавшийся в России весной 2020 года в результате карантинных мер из-за COVID-19, заставил многих потерявших работу мигрантов искать пути возвращения домой. В том числе и азербайджанцев. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя официальные стороны, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Сегодня к пяти часам вечера завершилась отправка очередной группы жителей Азербайджана на родину из приграничного лагеря в Дагестане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель министра по национальной политике и делам религии Гарун Давыдов. Всего, по его словам, к границе были доставлены 400 человек.

Чиновник отметил, что списки людей для отправки на родину готовятся азербайджанской стороной, для этого в Дагестан приезжают сотрудники азербайджанских МВД и МИДа, а также представитель президента Азербайджана.

Учет прибывающих в Дагестан граждан Азербайджана ведут активисты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

По его словам, на этой неделе азербайджанским властям был направлен список из 1215 человек. Это все люди, которые сообщили о своем прибытии для пересечения границы, пояснил он.

"Попасть домой хотят все, люди возмущаются тем, что не могут вернуться. Но помочь им всем мы не можем. Но стараемся, чтобы в список попали хотя бы те, у кого имеются проблемы со здоровьем. Так, нам удалось добиться включения в состав отправившейся сегодня группы мужчину, у которого появилась аллергическая реакция - на что именно неизвестно, но его тело покрылось волдырями. Его удалось посадить в автобус к границе", - отметил Аллахвердиев.

Он отметил, что люди продолжают прибывать к палаточному лагерю из разных регионов России. Сколько точно приехали сегодня - пока установить сложно, пояснил Аллахвердиев.

По его мнению, поток людей будет только увеличиваться. "С каждым днем людей у лагеря становится все больше. Где они будут расселены - неизвестно. В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и других больших городах заканчиваются сезонные работы, и люди, которые находились на заработках, должны возвращаться домой. Нам постоянно звонят, спрашивают, как они могут попасть домой. Мы просим оставаться пока на местах, но остановить их невозможно", - сказал Аллахвердиев.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара", "Обвиняемые в беспорядках близ Куллара отвергли признательные показания", "Правозащитники сочли ситуацию в Кулларе основанием для иска в Евросуд".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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