Волгоградцев возмутила отмена итогов референдума о часовом поясе

22 августа 2020, 20:55

Дума Волгоградской области не имела права отменять принятое на референдуме решение о переходе региона в другой часовой пояс, заявил активист, потребовав от суда лишить депутатов полномочий. Электронная петиция за сохранение волгоградского времени собрала более 44 тысяч подписей.

Как информировал "Кавказский узел", в октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой. Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе, и вновь был поставлен перед местными жителями в дни общероссийского голосования за конституционные поправки этим летом. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса, и сегодня волгоградские парламентарии внесли в Госдуму России законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс.

Опрос не равносилен референдуму, указал активист Борис Пылин

Сегодня же волгоградец Борис Пылин подал в областной суд иск с требованием отменить постановление думы Волгоградской области. В этом постановлении, принятом 20 августа, говорится об отмене решения областного референдума, проведенного 18 марта 2018 года, указал активист.

"Считаю, этим актом депутаты превысили свои полномочия, забыв, что они являются лишь представителями населения и обязаны выполнять волеизъявление граждан.. Фактически на заседании думы 20 августа 2020 года совершена попытка узурпировать власть. Ссылки депутатов на обращения к ним отдельных граждан, как и на опрос, проведенный с 25 июня по 1 июля 2020 года лицами, не имеющими статуса членов избирательных комиссий, без наблюдателей и без соблюдения всех мер, предусмотренных ФЗ №67 ("Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". - Прим. "Кавказского узла"), не могут являться основанием для отмены волеизъявления граждан на референдуме. Этот опрос может служить лишь основанием для проведения нового референдума", - говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Пылин потребовал от суда приостановить действие постановления, пока будет рассматриваться его иск, а также досрочно прекратить полномочия проголосовавших за постановление депутатов.

Активист заявил корреспонденту "Кавказского узла", что верит в действенность своего иска. "Надеюсь, что я буду не одинок в подаче иска, что иски подадут и многие другие жители Волгоградской области. Депутаты лично мне нанесли оскорбление, как жителю и избирателю, унизили мое право участвовать в референдуме. Без проведения другого референдума решение уже прошедшего референдума по их воле было отменено, чего они не имеют права делать. Депутаты не могут менять время без проведения референдума. Они ссылаются на опрос - это юридическая неграмотность, что ли?" - отметил Борис Пылин.

Он подчеркнул, что дело не в том, в каком часовом поясе находится регион. "В данной ситуации я даже не хочу обсуждать, какое время лучше – волгоградское или московское. Я подал иск потому, что депутаты поступили вопреки законам, растоптали волю избирателей, высказанную на референдуме, превысили свои полномочия и должны сложить полномочия – либо сами, либо это сделает суд", - заявил Пылин.

Депутат областной думы Михаил Струк считает, что решение принято законно. "При разработке законопроекта взято за основу волеизъявление большинства населения Волгоградской области. У каждого жителя региона была возможность в свободной демократичной форме выразить свое мнение по данному вопросу. Законодательно точку в этом затянувшемся споре поставят коллеги из Федерального собрания", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Волгоградцы пожаловались в прокуратуру

Жительница Волгограда Анна Зарубина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 20 августа провела на Аллее Героев одиночный пикет с требованием сохранить волгоградское время. По словам активистки, она стояла с плакатом "Я выбираю волгоградское время. Сомнительный опрос не может отменить итоги народного референдума 2018 года". "Я изначально была за волгоградское время и голосовала за него на референдуме. Я считаю, что просто нечестно сравнивать результаты референдума и результаты опроса. Это совершенно разные вещи", - подчеркнула Зарубина.

Прохожие, как отметила Зарубина, поддержали ее. "Во время пикета большинство прохожих были за - только один мужчина сказал, что ему удобнее московское время", - рассказала Анна Зарубина.

Она раскритиковала то, как проводился опрос во время голосования по вопросу о конституционных поправках. "Когда мои родители ходили голосовать, им даже не сказали, где проголосовать за время. Некоторым людям, к которым приходили на надомное голосование, не приносили листки опроса по времени", - заявила Зарубина.

Активистка сообщила, что в то же время отдельно от нее пикет проводила еще одна девушка, а группа волгоградцев подала жалобу в генпрокуратуру. В тексте петиции "За волгоградское время", опубликованной на сайте Change.org, говорится, что к 20 августа обращение в прокуратуру подписали 839 человек. К 20.55 мск 22 августа электронная петиция собрала 44 182 подписи.