Законопроект о часовой зоне Волгоградской области внесен в Госдуму

22 августа 2020, 14:58

Волгоградские парламентарии сегодня внесли в Госдуму России законопроект о переходе региона в московский часовой пояс.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2018 года президент России подписал законопроект о выходе Волгоградской области из одного часового пояса с Москвой. Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% жителей Волгоградской области. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе, и вновь был поставлен перед местными жителями в дни общероссийского голосования за конституционные поправки, которое завершилось 1 июля 2020 года. На этот раз сбор мнений проводился в рамках опроса на участках для голосования, а не референдума. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса, объявил зампредседателя Волгоградской облдумы, отметив, что окончательное решение примут депутаты.

Законопроект "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"" сегодня внесен в Государственную думу. В пояснительной записке к нему указано, что он подготовлен по итогам опроса населения о часовой зоне в Волгоградской области и предусматривает переход региона "из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3)".

"Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени'" дополнительных расходов из федерального бюджета не потребует", - сказано в финансово-экономическом обосновании законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы России.