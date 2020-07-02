Наблюдатели в Дагестане заявили о многократном голосовании и вбросах

02 июля 2020, 02:45

Более 80 наблюдателей от комитета «Солидарность и свобода», следившие за ходом голосования по конституционным поправкам в Дагестане, выявили вбросы, факты голосования за родственников, использование административного ресурса и другие нарушения, сообщил глава организации Деньга Халидов. На одном из участков в республике избирателям выдали сразу несколько бюллетеней в одни руки, отмечается на «Карте нарушений» движения «Голос».

Как сообщал "Кавказский узел", руководители махачкалинских организаций вынуждают работников голосовать за Конституцию России, угрожая в противном случае лишить премии, утверждают местные жители. Председатель Избиркома Дагестана заявил, что у него нет сведений о нарушениях в ходе голосования. Ранее сотрудники махачкалинских предприятий рассказали о голосовании по настоянию начальства, а проголосовавшие жители Махачкалы сообщили, что им понравилась патриотическая музыка и то, что на участках раздавали одноразовые маски, перчатки и ручки.

25 июня в Дагестане открылись 1809 участков для общенародного голосования по поправкам к Конституции России. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы заявили, что не согласны с предложенными изменениями и будут голосовать либо "против", либо не придут на участки. На следующий день представитель общественного комитета "Солидарность и свобода" указал на нарушение на одном из махачкалинских участков для голосования. Председатель комиссии этого участка пожаловалась на наблюдателя в полицию и его задержали.

Данные общественных наблюдателей свидетельствуют о фактах нарушений на избирательных участках во время проведения общероссийского голосования в Дагестане, сообщил председатель республиканского общественного комитета ​ «Солидарность и свобода» Деньга Халидов. По его словам, общественный комитет сформировал корпус общественных наблюдателей, которые отслеживали процесс голосования по поправкам в Конституцию​ РФ.

Он отметил, что по состоянию на 30 июня 19.30 мск., в списках наблюдателей от ​общественного комитета состояло более 80 человек, однако обеспечить постоянное присутствие и строгий контроль на ​ избирательных участках невозможно из-за растянутого на неделю срока голосования. «(Наблюдатели) не всегда могли обеспечить контроль. Выявлять нарушения могли и сделали это», - пояснил он.​

Халидов также добавил, что самое часто встречающееся и явное нарушение​ в ходе голосования по поправкам в Конституцию происходило во время голосования по дополнительным спискам. «К примеру, избирателя нет в списках, но он прописан на этом участке, или он работает поблизости от избирательного участка и ему удобно там голосовать – из-за этого достаточно большое число избирателей вносятся в дополнительные списки. Где-то это оправдано, а где-то нет […] Дополнительные списки – это возможность злоупотребления и фальсификации. Человек может голосовать дважды, если не проконтролировать", - уточнил Халидов.

Он пояснил, что "практика законодательного регулирования составления дополнительных списков не до конца отрегулирована и позволяет повысить процент явки избирателей».

Халидов также отметил, что наблюдалось использование административного ресурса для принуждения к участию в общероссийском голосовании. «Избиратели, чтобы зафиксировать, что они приняли участие в голосовании, фотографируют себя на участке, для отчёта, так сказать», - рассказал Халидов, предположив, что данная практика, очевидно, распространена по всей России.

Кроме того, от наблюдателей «Солидарность и Свобода» поступала информация о вбросах на некоторых участках в Дагестане, сообщил Халидов. По его словам, в горных районах республики наблюдается практика, когда глава семьи голосует за всех членов своего семейства.

​Факт каждого нарушения фиксировался наблюдателями и сообщался в региональный избирком. Халидов затруднился назвать общее количество нарушений, зафиксированных наблюдателями от комитета​ «Солидарность и Свобода» на избирательных участках в период голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, представители организации подготовят подробную аналитику и рекомендации по итогам голосования в регионе, затем обсудят их на слушаниях в Общественной палате Дагестана. Рекомендации и выводы организация представит как в избирком республики и Общественную палату России, так и в парламент региона и депутатам Госдумы РФ.

"Пусть принимают меры на будущее. Так нельзя это все оставлять, чтобы окончательно не профанировать избирательные процедуры в России" - подытожил Халидов.

К 20.37 мск 1 июля на сайте "Карта нарушений на выборах", созданном движением "Голос", появилось восемь сообщений о нарушениях в Дагестане, три из них касались участка №1155 в махачкалинском поселке Тарки. Первые два сообщения о нарушениях в Тарках были опубликованы 25 и 26 июня. В них говорилось, что наблюдателям не дают перемещаться по участку и не показывают списков избирателей. Заместитель председателя УИК№ 1155 Камалитдин Меджидов назвал указанные наблюдателем нарушения недоразумением. В жалобе от 1 июля, в частности, говорилось, что наблюдателям не назвали число проголосовавших до дня голосования и отказались пояснить, что за помятые бюллетени лежали рядом с незаполненными.

По состоянию на 2.10 мск сегодня, на «Карте нарушений» движения «Голос» появилось еще одно, девятое, нарушение, оно также связано с избирательным участком №1155. По данным наблюдателя, 27 июня на участке избирателю было выдано несколько бюллетеней, которые он бросил в урну. Следующему избирателю также было выдано сразу несколько бюллетеней, однако после замечаний наблюдателя «лишние» бюллетени были возвращены. «Бюллетени не были признаны недействительными. Результаты голосования не аннулированы», - говорится в жалобе.

Избирком региона отчитался об отсутствии существенных нарушений на голосовании

Члены избирательной комиссии Дагестана ежедневно отслеживают процесс общероссийского голосования в интернете, следят за работой пунктов голосования, за обращениями граждан и существенных нарушений не выявили, заявил председатель комиссии Магомед Дибиров 1 июля на встрече с местными журналистами. В разряд «несущественных» попала информация о том, что кому-то температуру не замерили, кого-то без маски допустили в кабину для голосования или разовый халат по какой-то причине не выдали - по всей поступающей информации проводились проверки, привели слова Дибирова РИА "Дагестан".

Глава республиканской комиссии также заявил о «фейковых вбросах» в социальных сетях, в частности, рассказал о видеоролике, на кадрах которого видны самоудаляющиеся при нагревании чернила в ручках, которые выдают на пунктах голосования. Организованная проверка на нескольких пунктах выявила, что эта информация ложная, а при детальном изучении ролика что видео было снято еще год назад и вообще в другом государстве, пояснил Дибиров. По данным на 18.00 мск, в регионе явка на голосовании составила 87,05%.

Отметим, что ранее сотрудники участковой избирательной комиссии обвинили представителя общественного комитета "Солидарность и свобода" Османа Османова в непристойном поведении и ругани. Таким образом они пытались прекратить фиксацию им нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции, заявил сам Османов. Наблюдателю умышленно не позволили ознакомиться с собранным в результате инцидента материалом, считает правозащитник Джамбулат Гасанов.

Общероссийское голосование по поправкам к действующей Конституции проходит 1 июля 2020 года. Однако можно было проголосовать и раньше - с 25 по 30 июня. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".