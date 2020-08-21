Владельцы кафе в Геленджике заявили о вынужденном нарушении СанПиН из-за отсутствия воды

21 августа 2020, 14:06

Воду для точек общепита приходится завозить, туалеты в заведениях закрыты, что приводит к нарушению СаНПинов и повышению затрат, сообщили владельцы столовых и кафе. Власти планируют установку опреснителей морской воды.

Как сообщал "Кавказский узел", проблемы с водой во многих микрорайонах Геленджика начались еще в июне, но регулярный подвоз воды чиновники так и не организовали, пожаловались горожане. Плохая работа водоканала стала основанием для административного дела. По мнению юриста, город мог получить помощь МЧС и деньги на использование альтернативных источников воды, если бы власти объявили режим ЧС.

С 25 июля вода на нескольких десятках улиц Геленджика подается по жесткому графику, причем из-за низкого давления до части жителей она не доходит вовсе. Спецмашин для подвоза воды не хватает, людям приходится ждать водовозок сутками, признали в водоснабжающей компании.Жителей Геленджика возмущает, что даже жесткий график подачи воды не соблюдается, причем пока в городе работала мобильная приемная губернатора, такой проблемы не было.

Заявки на доставку воды жителям Геленджика принимает «горячая» линия «Концессия водоснабжения», водовозки этой компании занимаюГород мог получить помощь МЧС и деньги на использование альтернативных источников воды, если бы власти объявили режим ЧС, указала юрист Наталья Баянова.тся платной доставкой воды заказчикам, об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в городской администрации. График поставки воды обговаривается с каждым заказчиком отдельно. Для решения проблем с водоснабжением администрация Геленджика начала установку пластиковых емкостей объемом 7,5 и 5 кубометров. 11 бочек установлены в самом проблемном районе на Толстом мысе, каждый день их наполняют автоцистернами, воду из них можно набирать бесплатно, отметили в администрации.

«Где большой̆ разбор воды, емкости наполняют несколько раз в день. Это сделано для того, чтобы горожане могли пополнить свои запасы воды в любое удобное для них время, не завися от графика подвоза водовозками», - сообщил сотрудник пресс-службы. По его информации в Геленджике работает комиссия Минпромторга РФ, краевой администрации, которая пытается найти альтернативные источники воды для бесперебойного обеспечения Геленджика, в частности речь идет об установках по опреснению морской воды.

Владелица кафе в новом жилом комплексе на Толстом мысе Виктория рассказала, что воды в кафе, так же как во всем ЖК нет с июля.

«Мы закупили емкости 7,5 кубов, закупаем воду по цене 1000 рублей куб. Убрали всю посуду до лучших времен, пользуемся пластиковой. По сути из кафе превратились в столовую. Туалет, естественно, закрыт, многие гости из-за этого у нас не остаются. Ни руки помыть, ни в туалет сходить», - рассказала владелица кафе.

Она отметила, что 7,5 кубов воды кухне хватает на 3-4 дня. «Конечно, СаНПины требуют проточную водопроводную воду для работы точек общепита, но в нашем районе ни у кого из кафе и столовых нет такой возможности, поэтому выкручиваемся», - рассказала женщина.

Сотрудница столовой неподалеку от пляжа на Толстом мысе Марина Пивоварова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что владелец также закупил три пластиковые емкости, откуда воду берут для приготовления блюд.

«Это, конечно, не удобно, бегать с ведрами, но воды нам хватает. Пользуемся одноразовой пластиковой посудой, конечно, не очень удобно для, но мы все же столовая, нам проще», - сообщила женщина, она также отметила, что туалет для посетителей закрыт, для мытья рук был организован умывальник, который наполняет персонал столовой.

Проблемы с водой испытывают не только горожане, но и отдыхающие в гостевых домах и мини-гостиницах. Из-за проблем с водой туристы стали отменять брони, сообщили предприниматели. С 4 по 6 августа в Геленджике работала выездная мобильная приемная губернатора Краснодарского края. Были приняты 120 человек, в основном они пожаловались на водоснабжение. Чиновники против объявления в Геленджике режима ЧС, потому что не хотят признавать своей ответственности за коллапс системы водоснабжения, заявили "Кавказскому узлу" городской депутат и местный журналист.

Владелец гостевого дома Алексей Бутин рассказал, что также использует пластиковые емкости для того, чтобы обеспечить постояльцев водой.

«У меня целая система, в этих емкостях у меня стоят водяные насосы, качают воду и подают ее в водопровод, таким образом вода есть в каждом номере. Бассейн я наполнил в начале лета, когда вода была, у меня в нем установлена фильтрация воды, правда раз в неделю нужно подливать свежей воды», - сообщил мужчина. Он отметил, что у него 15 номеров, 10 из них двухместные, 5 трехместных, стоимость 1000 рублей с человека, при полной загрузки гостиницы прибыль составляет 35 тысяч рублей в день, из них 7500 рублей он тратит на доставку воды.

«Фактически каждый день я покупаю воду, потому что много людей, им всем нужно помыться под душем два раза в день после пляжа, постирать, приготовить поесть. Я не могу отдыхающим сказать, чтобы экономили воду», - рассказал мужчина. Он отметил, что ему приходится заказывать воду в частных компаниях по доставке, поскольку «Концессия водоснабжения» не справляется с количеством заявок и заказ приходится ждать несколько дней.

Жительница Геленджика Людмила Богданова рассказала, что она живет в многоквартирным доме ЖК «Парус», вместе с ней проживают двое внуков, вода на 7 этаж не доходит даже по графику, который введен в городе в июне.

«Мы не может пользоваться туалетом нормально, запах уже в квартирах появился, потому что нормально смыть невозможно. Поставили емкости во дворах, в том числе в нашем, но там вода быстро заканчивается, не успеваем набирать», - рассказала женщина. По ее словам, несколько дней назад в городе прошел дождь, люди были вынуждены набирать дождевую воду для использования.

«Вышли на балкон, собирали воду для технических нужд, питьевую покупаем в магазинах, на оптовых базах, ее используем и в приготовлении пищи, вся квартира бутылками заставлена. Пить из установленных емкостей все бояться, ее происхождение нам не известно», - сообщила женщина. В день в среднем ее семья использует 30-40 литров покупной воды, стоимость которой за пятилитровую бутылку составляет 25 рублей.

«Легко можно посчитать, что 200 рублей в день у нас уходит на воду, маленькие дети, большая семья, нужно полноценно их кормить. В месяц это 6 000 рублей!», - отметила женщина.

Жительница микрорайона на Толстом мысе Нина Багарян рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что приезжает с работы после 20 часов, в установленной во дворе жилого комплекса емкости уже нет воды.

«Там на дне остается немного с осадком, ее невозможно использовать. Наполняют ночью. Соседи и я в том числе идет под утро за водой, потому что утром все пойдут и может быть очередь. Поэтому мы распределяемся, кто работает, тот берет ночью, кто не работает, тот днем набирает», - сообщила женщина.

Она отметила, что жители ее дома возят грязное белье в прачечную в центре города, а моются в банях, спа-салонах и на пляже. «Но на пляже в нашем районе в душе также уже нет воды. На днях пошел дождь, мы все очень обрадовались, но он нам не помог. На следующий день вода пошла по графику в 7 утра, пролилась 10 минут и закончилась», - рассказала женщина.

Житель дома 28 ЖК «Парус» Олег Маркелов рассказал, что в его доме нет воды вообще с 12 августа даже на первых этажах, вода есть в кране с технической водой в подвале. «Кран выведен на улицу, видимо, еще для строителей, там вода техническая, ей и пользуемся как технической, для использования в пищу покупаем в магазинах», - сообщил мужчина.

Жительница дома 12 ЖК «Парус» Надежда Ильина сообщила, что вчера, 20 августа, в 19 часов вода в ее квартире на 5 этаже появилась. «Мы не видели воду в кране с начала августа. Вчера пошла, сначала тонкой струйкой, потом напор увеличился, успели набрать емкости и помыться, в 19.45 исчезла», - сообщила женщина.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что не только в Геленджике, но и на всем черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил глава региона. В компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" (КВГ) причинами критической ситуации назвали продолжающуюся второй сезон засуху и ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.