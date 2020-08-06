Власти проигнорировали требование закрыть Геленджик для туристов

06 августа 2020, 21:25

Чиновники против объявления в Геленджике режима ЧС, потому что не хотят признавать своей ответственности за коллапс системы водоснабжения, заявили городской депутат и местный журналист. Из-за проблем с водой туристы стали отменять брони в гостиницах Геленджика, сообщили предприниматели.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля вода на нескольких десятках улиц Геленджика подается по жесткому графику, причем до части жителей вода из-за низкого давления не доходит вовсе. Спецмашин для подвоза воды не хватает, людям приходится ждать водовозок сутками. Мэрия не разрешила жителям Геленджика провести митинг, но горожане собрались 2 августа на стихийную акцию. Они записали видеообращение к Владимиру Путину и предложили закрыть город для туристов, поскольку, по мнению активистов, вода перенаправляется в гостиницы и пансионаты. При этом отдыхающие в гостевых домах и мини-гостиницах также пожаловались на проблемы с водой. Власти должны объявить в Геленджике режим чрезвычайной ситуации, считает юрист Наталья Баянова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Как указал глава региона, проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" (КВГ) причинами критической ситуации назвали продолжающуюся второй сезон засуху и ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Власти не стали рассматривать вопрос о ЧС

Власти не хотят идти на введение режима чрезвычайной ситуации, указал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности депутат городской думы Геленджика. "Объявить ЧС - это значит закрыть город для туристов, это значит, что большинство жителей останется без заработков, в том числе и крупный бизнес. Здесь же интересы есть на уровне федерального центра. Город уже недополучил миллионы в бюджет из-за карантина, сезон только начался, а тут проблемы с водой. И городская власть решить их не в силах - только проект нового водозабора обошелся в 20 миллионов рублей", - констатировал депутат.

Он отметил, что без участия в федеральных программах край и город не смогут самостоятельно решить проблему с водоснабжением. "Власть должна работать по федеральным программам, на это нужна воля главы города. Да и губернатор работает давно, и прекрасно знает, что обеспечение водой курортные города – первоочередная задача, которую он никак не решал", - заключил депутат.

Год назад, в августе 2019 года, жители Геленджика пожаловались, что на Троицком водопроводе, который снабжает питьевой водой три района Кубани, регулярно происходят аварии. Из-за перебоев с водой им приходится отказываться от приема отдыхающих и трудно продать жилье, указали они.

Губернатору Вениамину Кондратьеву крайне невыгодно объявлять в Геленджике режим ЧС, считает главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов.

"Необходимо было планировать расходы на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ГУП КК "Кубаньводкомплекс", а фактически - администрации Кубани. Если нет средств в бюджете края, то надо было ехать и договариваться в федеральном центре. Просить у Путина, наконец! Надо было решать проблему! Почему [губернатор] не ехал и не просил? Хотел казаться отличником, ибо тех, кто просит, не очень-то жалуют в федеральном центре. Объявить ЧС - это признать провал своей работы накануне выборов. А переизбраться Кондратьев жаждет", - заявил Потапов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что выдача муниципалитетами разрешений на строительство многоэтажных жилых домов в приморских городах, которую критиковал Вениамин Кондратьев, не могла осуществляться без участия краевой власти. "Муниципалитет не вправе отказать в выдаче разрешения на строительство, если застройщик подал все необходимые документы. Одним из таких документов являются технические условия на присоединение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. Зная об отсутствии технической возможности, их выдают все те же подконтрольные администрации губернатора Кондратьева водоснабжающие организации", - утверждает Вячеслав Потапов.

На сайтах администраций Геленджика и Краснодарского края, по состоянию на 21.00 мск 6 августа, отсутствуют комментарии относительно требований объявить режим ЧС и закрыть город для туристов.

Активисты заявили о замалчивании масштаба проблемы

С 4 августа в Геленджике работала выездная мобильная приемная губернатора Краснодарского края с участием заместителя министра ЖКХ Краснодарского края Андрея Киселева, юристов, глав городских округов, представителей "Концессии водоснабжения", местных депутатов. В общей сложности было принято 120 человек, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Чаще других поступали жалобы на нехватку питьевой воды. Из-за продолжительной засухи не работает часть скважин водозабора. Все обращения будут рассмотрены и на них будут даны ответы", - заверил корреспондента "Кавказского узла" представитель краевых властей.

Активистка Галина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была на приеме мобильной приемной губернатора 4 августа. "Удивительно, но для чиновников понимание того, что воды просто нет неделями - это новость. «Концессия» дает ответы наверх, что засуха, что вода по графику. Официальных обращений граждан мало, должностные лица не видят роликов в интернете. Ощущение вселенской катастрофы остаются только у нас лично, над пустым ведром и тазиком", - заявила женщина.

Она отметила, что активисты сообщили краевым властям о реальном положении дел с обеспечением водой жителей и гостей Геленджика. "Среди нас была профессиональный гидрогеолог. Мы просили, чтобы ее включили в состав коллегиальных совещаний от общественности, именно с ней проговорили возможность перехвата воды от Троицкого. Передали комиссии свои обращения, которые я завизировала", - сообщила активистка.

Она считает, что жители Геленджика должны активнее писать жалобы и обращения о нехватке воды. Сама Галина, по ее словам, живет на пятом этаже многоквартирного дома на улице Орджоникидзе. Дом находится на возвышенности, и вода на верхние этажи не доходит совсем, посетовала активистка.

Горожане закупают воду для питья и бытовых нужд

Житель ЖК "Горизонт" Валерий сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по соседству с их домом находится один из самых больших открытых аквапарков страны, "Золотая бухта", который активно работает и недостатка воды не испытывает. "Там на 15 гектарах восемь бассейнов, горки разного размера. Ежедневно тонны воды там используют, и никакой проблемы у них нет. А у нас ее нет вообще, можно сказать. Тонкой струйкой утром, и то на первых этажах", - посетовал мужчина.

По его словам, что рядом с ЖК находится и элитный коттеджный поселок, жители которого также не испытывают проблем с водой. "По нашей информации, там может жить мэр города Богодистов. Мы знаем, что у них там несколько бассейнов, и они наполняются, английские газоны поливаются. Мы два раза ловили представителей «Концессии», которые закрывают нам задвижку, из-за чего у нас воды нет вообще, а у них вдоволь", - утверждает житель Геленджика.

Жительница Геленджика Елена Костюк сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что питьевую воду покупает в автоматах, которые установлены на улицах города. "Стоимость пять рублей за литр. Мне в день нужно 10 литров минимум, чтобы пить и готовить еду. Это существенно, конечно - в месяц получается 1500 рублей, а у меня зарплата 25 тысяч рублей", - рассказала местная жительница.

Местная жительница Наталья рассказала, что в ее частном доме установлены накопительные емкости, воду для них приходится покупать. "Заказываем водовозку в Водоканале, у них самая дешевая стоимость воды - 1000 рублей за куб. Но Водоканал, несмотря на оплаченную доставку, воду не везет, а ждет, когда будет много заказов", - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Частные компании привозят воду быстро, но цена доходит до 3000 рублей за кубометр, сообщили жители Геленджика. Так, Альберт Гилев закупает для питья воду в компании, которая специализируется на доставке воды в 19-литровых бутылях для кулеров. "Предлагается бесплатная доставка. Мы живем в квартире, у нас 10 таких бутылей на кухне стоят, пройти негде. Раз в неделю нам их привозят, стоимость 150 рублей за бутыль. На ней готовим, пьем ее и моем младшего сына, которому полтора месяца", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Туристы отменяют брони в Геленджике

Из-за информации о проблемах с водой туристы стали отказываться от отдыха в Геленджике, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" владелица частной гостиницы на 20 номеров Анаид. "Обычно перед тем, как приехать в отпуск, люди читают местные группы, где сейчас все геленджичане буквально кричат об отсутствии воды. Каждый день мне звонят отдыхающие и отменяют брони, потому что и так опасаются ехать из-за того, что коронавирус выявляют на Кубани. А тут еще и воды нет", - отметила предпринимательница.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Она рассказала, что имеет емкости для того, чтобы сделать запас воды, но не может их наполнить из-за полного отсутствия воды в системе. "Вот сейчас у меня заполняемость 50%, как требует того Роспотребнадзор, а это почти 30 человек. Всем нужно мыться два раза в день, постирать, приготовить. Столько воды купить невозможно. На сентябрь я бронь даже не открываю", - посетовала Анаид.

Предпринимательница добавила, что владельцы мини-отелей вынуждены снижать цены на проживание. "Мне хороший доход приносила столовая, где я кормила только своих отдыхающих, но из-за дефицита воды и санитарных требований в этом году мы ее не открыли даже. Можно сказать, что для меня сезон провальный. Была надежда на то, что мы поработаем в полную силу два месяца, но не получается", - заключила она.

Владелец гостевого дома на 16 номеров Александр рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него есть собственная скважина, но она сейчас фактически пуста, поскольку в городе нет дождей. "Вода из водопровода к нам вообще не доходит. Закупаем воду в емкости - пришлось их купить еще в прошлом году, поскольку проблемы тогда уже были. В этом году не удалось заполнить бассейн, стоит законсервированный. А до пляжа у нас далековато, поэтому не очень много гостей в этом году", - посетовал мужчина. Он добавил, что стоимость номера в его гостевом доме - 800 рублей сутки.

Приезжий из Нижнего Новгорода Виталий Никоненко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он с семьей отдыхает в Геленджике неделю. Турист сообщил, что воду для питья и приготовления пищи он покупает в сетевом магазине. "Мы и дома стараемся пить бутилированную воду, водопроводная у нас не очень хорошего качества. Здесь покупаем в супермаркете пятилитровую бутыль в среднем за 60 рублей. Нам хватает на сутки. У нас в гостинице вода есть, но вот на набережной во всех кафе туалеты закрыты из-за отсутствия воды", - рассказал мужчина.