Отказ объявить чрезвычайную ситуацию лишил Геленджик экстренной помощи

18 августа 2020, 16:50

Проблемы с водой во многих микрорайонах Геленджика начались еще в июне, но регулярный подвоз воды чиновники так и не организовали, пожаловались горожане. Плохая работа водоканала стала основанием для административного дела. Город мог получить помощь МЧС и деньги на использование альтернативных источников воды, если бы власти объявили режим ЧС, указала юрист Наталья Баянова.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 июля вода на нескольких десятках улиц Геленджика подается по жесткому графику, причем из-за низкого давления до части жителей она не доходит вовсе. Спецмашин для подвоза воды не хватает, людям приходится ждать водовозок сутками, признали в водоснабжающей компании.Жителей Геленджика возмущает, что даже жесткий график подачи воды не соблюдается, причем пока в городе работала мобильная приемная губернатора, такой проблемы не было.

С 4 по 6 августа в Геленджике работала выездная мобильная приемная губернатора Краснодарского края. Были приняты 120 человек, в основном они пожаловались на водоснабжение. Чиновники против объявления в Геленджике режима ЧС, потому что не хотят признавать своей ответственности за коллапс системы водоснабжения, заявили "Кавказскому узлу" городской депутат и местный журналист.

Та часть города, которая снабжается Дивноморским водозабором, продолжает оставаться почти без воды, поскольку большинство скважин пересохло, констатировали в пресс-службе администрации Геленджика. При этом в мэрии не смогли назвать точное число абонентов, которые остались без воды.

"Временно проблему решат емкости, установленные в некоторых дворах. Работа по их установке ведется и сейчас. По ночам они будут наполняться водопроводной водой, уже с утра люди могут брать воду", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии.

Такие накопительные емкости объемом 5 и 7,5 кубических метров начали устанавливать уже на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе компании "Концессии водоснабжения - Геленджик". Эти емкости заполняются водой в ночное время. Они уже установлены по адресам: микрорайон "Парус", 18, улица Грибоедова, 62, Леселидзе, дома 4/6 и 10, на Полевой улице, 53 и в Восточном переулке, 40а.

Представитель КВГ уточнил, что проблема с водой сохраняется в микрорайонах Геленджика "Парус", на мысах Толстый и Тонкий, частично в центральной части города, а также в селах Дивноморское, Михайловский Перевал и Пшада. В центре города вода подается неравномерно, ее лишились прежде всего жители верхних этажей домов.

В компании напомнили, что из-за отсутствия воды на Адербо-Мезыбском месторождении перестали работать сразу 24 скважины из 35. "Мощность Дивноморского водозабора сейчас всего 20 000 кубов в сутки. Сегодня из рабочих источников было добыто воды в пять раз меньше производительности, всего 4300 кубометров. Это очень мало, поэтому нет возможности подавать ее на верхние этажи многоквартирных домов", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе водоканала.

Пресс-секретарь "Концессии водоснабжения Геленджик" Екатерина Волкова уточнила, что город получает водоснабжение из двух источников – Троицкого группового водопровода и Дивноморского водозаборного узла. "Если с первым все более-менее в порядке, ресурс подается в постоянном режиме, то со вторым объектом водоснабжения ситуация крайне сложная. Геленджичан, получающих воду от Дивноморского водозабора, более 10 тысяч", - сказала она.

Власти должны объявить режим ЧС, считает юрист

Член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова считает, что власти обязаны ввести режим ЧС в городе для того, чтобы обезопасить жителей и эвакуировать туристов. "Режим ЧС даст возможность выделить средства из бюджетов разных уровней на альтернативные источники водоснабжения. Например, кинуть временную ветку от водопровода, в котором есть вода, привлечь силы МЧС для этого. В 1960-х годах питьевую воду завозили в Новороссийск танкерами, там были проблемы с водой", - заявила Баянова.

Она отметила, что если проблемы с водоснабжением города начались с начала лета, то его нельзя было открывать для туристов. "СанПиНы для курортных территорий никто не отменял. Питьевая вода должна быть на курорте постоянно и хорошего качества. Здесь ее фактически нет. Меня, конечно, поражает молчание всех надзорных органов", - сказала адвокат.

Власти подвергают опасности не только жителей города, но и туристов, подчеркнула Баянова. "Отдыхающие уверены, что в Геленджике все хорошо. Официальная информация нацелена на то, чтобы утешить отдыхающих, чтобы они продолжали ехать", - заключила Баянова.

Заявки на подвоз воды не выполняются

Жительница многоквартирного дома на улице Южной на Толстом мысе Анастасия Цветкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее квартиру на 10 этаже вода не поднималась с конца июня. "Нам даже небольшой дождь не помог - как не было воды, так ее и нет", - констатировала она.

По словам местной жительницы, она вынуждена была вместе с семьей переехать к родственникам, у которых есть скважина. "Бросили квартиру, потому что устали искать и носить воду на 10 этаж. У меня двое маленьких детей - их нужно мыть несколько раз в день, стирать одежду. Нам это было недоступно", - пояснила Анастасия Цветкова.

Жительница центра города Ирина Романова также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в многоквартирный дом, где она живет, вода еще с июня подавалась с перебоями, а в начале июля пропала вообще. "Водовозку бесплатную мы видели два раза за все это время. Сейчас проблема заказать воду. Один куб никто из частников везти не хочет. Требуют, чтобы заказывали не меньше шести кубов. А куда мы столько воды денем в квартирах?" - посетовала Ирина Романова.

Жительница Геленджика Юлия Миронова также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что в ее доме в микрорайоне "Парус" график подачи воды перестал соблюдаться еще в конце июня. "Весь июнь у нас на шестом этаже вода была утром и вечером по часу. Но в конце июня до нас доходила вода только утром по 20 минут - мы успевали помыться быстро и наполнить ведра. С начала июля воды нет вообще", - рассказала она

Юлия Миронова отметила, что водовозка водоканала приезжала в ее жилой комплекс только три раза за лето. "Набрали воды только один раз - два раза не знали, что она прибудет, и были на работе. Больше воду нам никто не подвозил. Выкручиваемся сами, как можем. Стираем у родственников, у которых вода есть по графику, моемся иногда на пляже, иногда у знакомых", - посетовала жительница Геленджика.

Наталья Титкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что воды в многоквартирном доме, где она живет, нет с конца июля. "Сначала давали по часам, но все же давали. Уже три недели воды нет вообще. У меня в семье шесть человек. Мы посчитали, что уже купили воды на 15 тысяч рублей. Мы закупаем 19-литровыми бутылями, по 200 рублей каждая", - сообщила жительница Геленджика.

Она утверждает, что в ее двор водовозка водоканала не приезжала ни разу. "Пишем заявки, но воду не везут. Поставили 16 августа у нас емкость с водой во дворе. Но, во-первых, оказалось, что это техническая вода, и пить ее нельзя. Во-вторых, мы вообще не знаем, откуда ее берут", - отметила местная жительница.

Покупной водой пользуются и для стирки. "Жители Геленджика в группах в соцсетях делятся советами, как стирать без проточной воды. Нужно заливать ее из бутылки в отсек для порошка и следить, когда она постирает и сольется, добавить еще для полоскания. Приноровились мы", - сообщила Наталья Титкова.

Жители Геленджика боятся протестовать

Марта Новикова сообщила, что живет в многоквартирном доме в микрорайоне "Парус". Воды в ее квартире не было с 12 августа, а до этого она подавалась раз в день ранним утром, причем люди не успевали набрать ее в емкости. "Это просто уже невыносимо. Мы хотели пойти с тазиками и ведрами к администрации, но побоялись, что нас привлекут [к ответственности], как за митинг", - отметила жительница Геленджика.

Мэрия не разрешила жителям Геленджика провести 11 августа митинг с требованием устранить дефицит воды в городе. 2 августа горожане собрались на стихийный митинг, на котором заявили, что график подачи воды не соблюдается, и потребовали закрыть город для туристов, поскольку, по их мнению, вода перенаправляется в гостиницы и пансионаты.

По словам Марты Новиковой, моется она на пляже. "Ходим туда через день и пользуемся душем. Там вода пока есть. Не стираем вообще, редко ездим к знакомым, у которых иногда бывает вода", - сообщила она. Питьевую воду Марта Новикова покупает в магазине. "Внуки ко мне на лето приехали - отдыхают, называется. Полный город людей - не понимаю, как работают кафе и столовые. У них же тоже нет воды, все туалеты закрыты", - добавила жительница Геленджика.

Город необходимо закрыть для туристов, настаивает житель Геленджика Геннадий Зуев. "Какой может быть туристический сезон, когда везде закрыты туалеты, когда нет воды? Власть бездействует, и тем самым подвергает опасности и жителей, и приезжих. У меня в квартире на девятом этаже нет воды с начала июня, в часы подачи кое-как набираю трехлитровую банку", - посетовал он.

Проблемы с водой испытывают не только горожане, но и отдыхающие в гостевых домах и мини-гостиницах. Из-за проблем с водой туристы стали отменять брони, сообщили предприниматели.

Горожанин заявил, что водовозки водоканала в его район не приезжали. "Воду добываем, где придется. Вот вчера ездил к другу детства в село - у них колодцы еще не пересохли. Заказывал воду у волонтеров, но мне ее так и не привезли. Для питья и готовки покупаем воду в магазине. На семью нужно в день как минимум пять пятилитровых бутылок, каждая стоит 25 рублей", - рассказал Геннадий Зуев.

Эколог озвучил опасные последствия новых частных скавжин

Бурение скважин владельцами частных домов только усугубит проблему с водой, полагает эколог Евгений Витишко. "Если массово начнется бурение там водоносного горизонта, который обеспечивает сейчас Геленджик худо-бедно водой, то это существенно повредит и санитарному состоянию этого горизонта, и просто уменьшит лимит воды", - пояснил Витишко.

Он указал, что до сих пор не проведен анализ того, какие альтернативные источники воды есть у Геленджика. "Никто не проводил глубокое бурение для поиска каких-то артезианских бассейнов", - подчеркнул эколог.

По его мнению, никаких срочных мер по обеспечению водой жителей Геленджика власти предпринять не могут, поскольку идет катастрофическое истощение водоносного горизонта. "Это подрусловые водозаборы, которые есть и в Туапсе, и в Геленджике. Они сделаны на небольшую глубину, до скалы, до какого-то глинистого пласта. Качают с глубины 30 метров, и в случае, если воды в реке нет и дожди не идут, они истощаются. Безусловно там нужны какие-то накопительные емкости, которые могли бы позволить в бездождливый период обеспечить то количество воды, которое необходимо для Геленджика", - сказал Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Главной причиной кризиса он считает бездумную застройку. "Сейчас возможности инфраструктуры города не позволяют дальше развивать это безумное многоэтажное строительство на землях индивидуального жилого строительства. То есть здесь нужно решать, либо это у нас курорт, либо какой-то спальный район. Этот как раз должен сделать губернатор - не давать департаменту архитектуры планировать хаотичную застройку", - заключил Витишко.

Губернатор Вениамин Кондратьев признал, что не только в Геленджике, но и на всем черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил глава региона. В компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" (КВГ) причинами критической ситуации назвали продолжающуюся второй сезон засуху и ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Роспотребнадзор нашел нарушение в работе водоканала

В пресс-службе Роспотребнадзора по Геленджику корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что компания КВГ как юридическое лицо и лично ее директор привлечены к административной ответственности за то, что не предоставили в срок информацию о мерах, принятых для обеспечения горожан водой. Оба дела возбуждены по статье КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболеваний". Дело уже передано в суд.

В адрес главы города ведомство направило письмо о необходимости взять на личный контроль обеспечение жилых домов и других объектов достаточным объемом воды. Чтобы выполнять все заявки горожан на подвоз воды, нужно привлечь специализированный транспорт других организаций, указали мэру в Роспотребнадзоре. Если это предписание не будет выполнено, против него также заведут административное дело, указал представитель Роспотребнадзора. Кроме того, отметил сотрудник Роспотребнадзора, ведомство направило письма о сложившейся ситуации с водоснабжением в городскую прокуратуру и краевое управление ФСБ.

Та вода, что доставляется жителям Геленджика водовозками, пригодна для питья, отметили в Роспотребнадзоре. "3 августа проведен лабораторный анализ воды из 17 автоцистерн, которые доставляют жителям воду, она соответствует требованиям СанПиН", - подчеркнул представитель ведомства.