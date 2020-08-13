Жители Геленджика упрекнули власти в бездействии из-за проблем с водоснабжением

13 августа 2020, 13:41

Представители властей не реагируют на просьбы решить проблемы с подачей воды в Геленджике, рассказали "Кавказскому узлу" жители курорта. Решением проблемы может стать строительство водовода или водозабора, но в краевом бюджете на это нет денег, пояснили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", с начала июня вода на нескольких десятках улиц Геленджика подается по жесткому графику, причем из-за низкого давления до части жителей она не доходит вовсе. Спецмашин для подвоза воды не хватает, людям приходится ждать водовозок сутками, пожаловались горожане. О проблемах с водой рассказали и отдыхающие в гостевых домах и мини-гостиницах. 7 августа жители Геленджика сообщили, что пока в городе работала мобильная приемная губернатора, вода подавалась по графику, теперь же он не соблюдается.

Губернатор Вениамин Кондратьев признал, что не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил глава региона. В компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" (КВГ) причинами критической ситуации назвали продолжающуюся второй сезон засуху и ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

График подачи воды жителям Геленджика по-прежнему не соблюдается, в некоторых домах воды нет сутками, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" горожане. "Воды нет по 2,5 суток. И никому никогда не дозвонишься. Если такое чрезвычайное положение, должны создать штаб какой-то. Звонишь в приемную главы, они вежливо отвечают: мы вашу заявку приняли, отдадим замглавы. Звонишь в «Концессию» - то же самое. Звонишь в МЧС – то же самое, все отвечают вежливо, но никто не скажет, когда будет вода", - пожаловался, в частности, житель микрорайона на Тонком мысе Сергей Добрынин.

Люди не могут помыться, а воду для питья и приготовления пищи приходится покупать, посетовал он. "Уже нервы не выдерживают. В конце концов, [...] если говорят, что с 6 до 7 часов вода будет, - будьте любезны, дайте. У всех приехали дети, внуки, и ходишь, собираешь эту воду", - рассказал Сергей Добрынин.

Он уточнил, что купил двухэтажный таунхаус на Тонком мысе после того как с семьей переехал из Оренбургской области, где проблем с водой нет. У соседей, которые давно живут в Геленджике, пробурены скважины, и они имеют возможность пользоваться технической водой, у его семьи такой возможности нет, рассказал горожанин.

"Позвонили в приемную главы, записали нас. Волонтеры перезвонили, сказали, что привезут по 2,5 литра на человека. Ждали весь день мы с супругой и двое внуков. Никто так и не приехал. Я инвалид второй группы, я не могу долго ходить, стоять, носить воду", - пожаловался Сергей Добрынин.

Он считает, что краевые и городские власти бездействуют. "Я всю жизнь проработал в администрации в управлении градообразования. Мы строили водоводы, строили очистные, все я знаю, с чего должно начинаться, как строится. Но здесь бардак страшный, и самое главное, никто ни за что не отвечает. Ни мэр, ни ГО и ЧС. Они говорят: ой, вы извините, у нас авария, когда дадим, мы не знаем. Как приезжает кто-то [из проверяющих чиновников], у нас такое давление, что трубы лопаются. Откуда? Если нет воды, откуда она берется на момент приезда комиссии?" – поделился негодованием Сергей Добрынин.

Жительница ЖК «Черноморский -1» Ольга Савельева рассказала, что комплекс был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Пока дом не был заселен полностью, застройщик привозил воду в водовозках, наполнял резервуары, и воды хватало всем жильцам, уже заехавшим в свои квартиры.

"«ЖК «Черноморский - 1» и «Черноморский - 2» сдавались по суду и, соответственно, не было приемки сетей и коммуникаций. Коммуникации сделаны так, что объем подаваемой воды в летний период настолько маленький, что наш ЖК из 35 корпусов сидит без воды", - сообщила женщина.

Она отметила, что из-за отсутствия воды в водопроводе накопительные баки, которые установлены в подвале каждого корпуса, не могут наполниться. "В июне, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года мы имели подачу по графику, утром и вечером по три часа в день, который в этом году не соблюдается. Сегодня подача была с семи утра до 7.50, при этом выше пятого этажа вода не поднималась", - рассказала женщина, добавив, что на верхние этажи вода не поднимается уже две недели.

"«Черноморский-2» в лучшем положении пока, корпуса частично заселены. На корпуса «Черноморского-1» воды уже не хватает из водовозок. Мы получаем только тот объем, который может выделить наш начальник участка, ему спасибо за то, что выделяет хоть что-то. График подачи у нас не соблюдается месяцами", - сказала Ольга Савельева.

По ее словам, на прошлой неделе в Геленджике работала выездная комиссия краевой администрации, и всю неделю вода в жилом комплексе была. "У нас есть Троицкий и Дивноморский водопроводы. С Троицкого вода подается, Дивноморский сидит без воды из-за того, что засуха и скважины не работают. У [представителей властей] есть запасной ресурс: ветка, которая связывает два водопровода. На момент, когда сюда приезжает телеканал или комиссия – эту ветку задействуют, и у нас есть вода не только в часы подачи", - рассказала Савельева.

Жители ЖК неоднократно писали жалобы в жилищный надзор, в прокуратуру, но получали ответы «как под копирку», что воды не хватает из-за засухи, добавила она. "Понятно, что воды не хватает, но вода еще и распределяется по городу неравномерно. На вводе Троицкого водопровода на Тонком мысу есть вода, в микрорайоне Северный, где у нас Дивноморский водопровод, они первые по водозабору, там вода есть всегда", - утверждает Савельева.

Застройщик и риелторы уверяли, что водоснабжение жилого комплекса будет бесперебойным, поскольку есть собственные резервуары, сказала она. "Баки на месте, но они пустые. Водоканал нам говорит, что у них всего две водовозки плюс две аварийные. Мэр Богодистов сказал, что они собрали все водовозки с Кабардинки, с Новороссийска, но мы не видим эти водовозки", - рассказала Савельева.

По ее словам, в жилой комплекс приезжают коммерческие водовозки, или управляющие компании покупают воду по талонам в Водоканале. "Куб воды стоит 1000 рублей, водовозка Водоканала привозит порядка 5-6 тонн воды – это 5-6 тысяч рублей, но Водоканал эту воду тоже не отгружает бесплатно. На прошлой неделе наш начальник участка отчитался, что воды было закуплено на 57 тысяч рублей. Вода платная, потом мы еще оплачиваем за потребленную воду по счетчикам", - рассказала Савельева.

Она рассказала, что в ЖК «Черноморский» большое количество жилья сдается, комплекс пользуется популярностью у туристов, поскольку рядом пляж, есть необходимые магазины. "Из-за проблем с водой цены на аренду жилья упали до 1500 рублей в сутки. Обычная стоимость аренды в наших ЖК от 3,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей за студию в пик сезона. Невозможно найти арендаторов. Уезжают люди", - сообщила Савельева.

Жители города вынуждены покупать воду в магазинах

Проблемы с водой на черноморском побережье существуют с советских времен, рассказал житель ЖК «Черноморский» Анатолий Нагачевский. "Старожилы говорят, что в Новороссийск, который так же страдает, как и мы, завозили танкерами воду еще в те времена", - пояснил мужчина.

В жилом комплексе «Фаворит» на Толстом мысе также неделями нет воды, рассказала местная жительница Галина Майер. Жильцы «Фаворита», по ее словам, пишут жалобы в надзорные органы, но все они переадресуются в администрацию Геленджика. "Мы заехали в свой ЖК в 2015 году, проблемы начались два года назад", - сообщила женщина, добавив, что жители готовы пробурить собственную скажину за свой счет, но им не дают разрешение.

Валентина Мраева, живущая в центре Геленджика, утверждает, что в их двухэтажном доме воды не было с 17 июля. "Везде написали письма, просили открыть нам колодец старый, который у нас был. Там вода есть, подтвержденный факт, но пока ответов нет, потому что ответы администрация дает в течение 30 дней. На прием к главе записаны на 26 августа, то есть к концу сезона", - рассказала женщина.

В прошлом году вода в их доме подавалась по графику, в этом году воды нет вообще, а управляющая компания утверждает, что заниматься водоснабжением дома не в их полномочиях, посетовала Валентина Мраева. "Заказываем воду, также покупаем ее и также платим дважды: еще по счетчикам. Покупаем через день. Водовозка последний раз у нас бесплатная была в пятницу (7 августа) с утра полтора часа. Меня дома не было, я осталась без воды. Двое маленьких детей в доме, поэтому деваться некуда, где можем, там набираем", - рассказала женщина.

Пенсионерка Зоя Горбунова сообщила, что живет на 8-м этаже, и вода не доходит в ее квартиру неделями. "Когда приезжала комиссия губернатора, на 8-й этаж вода прекрасно шла четверо суток. Как только они уехали, воды нет, и я таскаю 5-литровыми бутылками на 8-й этаж воду, чтобы смыть унитаз. Это нормально? Мне восьмой десяток. [...] Каждый день надо покупать пятилитровые бутылки. Живу на пенсию. 25 рублей бутылка стоит, унитаз смыть, и не один раз, попить надо, руки помыть надо, самой помыться", - пожаловалась пожилая женщина.

Жительница ЖК «Черноморский» Наталья Козлова сообщила, что ежедневно звонит в «Концессию водоснабжения - Геленджик» и просит диспетчеров подвести воду к ЖК. "Они каждый день удивляются, что на улице Южной, 35 нет воды. Спрашиваем: «Когда будут водовозки?» Они говорят: «Управляющая [компания] должна вас обеспечить». Управляющая делает заказ на 3-4 машины. В итоге эти машины так и не приезжают", - рассказала Наталья Козлова.

Для своей семьи, по словам женщины, она покупает воду в пятилитровых бутылках. "На семью нужно литров 100 воды минимум. Это ударяет по карману, доходит уже до того, что люди на пляже моются, берут шампунь и моются, а иногда и на пляже нет воды", - рассказала Наталья Козлова.

Пенсионерка Татьяна Нагорных переехала с Сахалина в Геленджик четыре года назад, ее семья купила квартиру в ЖК «Черноморский-1». "Первые два года проблем с водой не было. Мы жили в раю, а теперь летний сезон для нас становится адом", - сказала женщина, пояснив, что живет на первом этаже и за 40 минут водоснабжения успевает набрать немного в тазы и помыться.

"Я инвалид, сама носить не могу, живу одна. Прошу людей, люди добрые у нас. Кто-то бутылку воды принесет, кто-то ведро воды. Стараюсь набрать, если вода пошла, стараюсь урезать потребление", - рассказала женщина.

Для приготовления пищи и для питья пенсионерка, по ее словам, покупает 19-литровые емкости по 150 рублей, и двух таких бутылей ей хватает на неделю. "На самом деле это просто катастрофа... У меня надежда только на соседей, они очень хорошие и мне помогают", - рассказала женщина.

Пенсионерка Татьяна Ганага рассказала, что все лето моет посуду в тазу, при этом вода, которую привозят водовозками, "не очень хорошего качества". "Иногда бывает с запахом, желтая. Воду для питья покупаю в магазине, либо на Мархотском ключе – там цена 5 рублей за литр. Штук пять таких бутылок в день на семью надо минимум", - рассказала женщина.

Владельцы жилья констатировали снижение спроса

Семья Надежды Сапуновой три последних года снимала квартиру в ЖК «Черноморский-1» на 11 этаже. "Вода до нас вообще не доходит. За 25 дней вода дошла до нас три раза минут по 15-20. И была один раз вода с хорошим напором, когда приезжал губернатор", - рассказала женщина.

Сейчас, по ее словам, семья решила переехать в другой район города. "Мы нашли жилье, где вода круглосуточно, у дома накопительные баки, дом малоэтажный и проблем таких нет. Там конечно, не так удобно с инфраструктурой, с магазинами, с районом, но присутствие круглосуточное воды для нас было решающим фактором", - рассказала женщина.

Владелец пяти квартир в ЖК «Черноморский-1» Павел рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что решил взять кредит и вложить деньги в бизнес по сдаче квартир отдыхающим, но из-за отсутствия воды вынужден выставить квартиры на продажу.

"Отдыхающие не хотят мыться в тазиках. Они хотят получать нормальный сервис за свои деньги. Я снизил цену аренды квартиры с 4,5 тысячи в день до двух тысяч рублей, но все равно люди не хотят такой сомнительный сервис. Решил продать квартиры и вернуть деньги банку. Но это тоже непросто, все знают, как у нас с водой", - рассказал арендодатель.

Владелица гостевого дома на Толстом мысе Анжелика закупает воду два раза в неделю, чтобы полностью заполнить емкости и бассейн. "[Иначе] отдыхающие просто убегут, и мы останемся без заработка, поэтому приходится крутиться. Около 20 тысяч рублей трачу в неделю, чтобы обеспечить полностью потребность своих гостей", - рассказала Анжелика.

Владелец гостевого дома на улице Южной Николай рассказал, что у него имеется колодец с технической водой, которую используют для душа. Но из-за засухи и там воды немного, посетовал он. "Напор слабый, отдыхающие жалуются. Снижаю цены на проживание, опустил уже до 300 рублей с человека, в прошлом году сдавал за 1500 рублей. Питьевую воду заказываю в 19-литровых бутылях. Туристы уезжают, заработка нет вообще", - рассказал мужчина, добавив, что воды в водопроводе нет с начала июля.

Пресс-секретарь «Концессии водоснабжения - Геленджик» Екатерина Волкова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что проблема с водоснабжением Геленджика возникла несколько десятилетий назад, и каждое лето город испытывает дефицит воды, в частности, потому, что из-за резкого наплыва гостей на курорт начинается «колоссальный разбор воды».

"Но в этом году затяжная засуха не только в Геленджике, но и Новороссийске опустошила русла рек, озера и водохранилища. Воды крайне мало. Да еще и застройка новых жилых комплексов наложила свой отпечаток. Город вырос, но необходимыми объемами воды новые жилые районы обеспечены не были", - сообщила Волкова.

Крупные отели и водные развлекательные объекты, такие, как аквапарки, были «наполнены» водой в начале июня, когда воды в городе еще хватало, добавила она. "Вода в аквапарках наполняется один раз и работает в цикличной форме, и лишь иногда дополняется небольшими объемами в связи с испарением. Но это не значит, что вся вода при подаче через водопроводные сети подается только на аквапарк", - подчеркнула Волкова.

Губернатор Кубани попросил помощи у Москвы

10 августа в городе прошло рабочие совещание по проблеме нехватки воды, в котором принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации Геленджика.

"Проблема с водоснабжением остается острой на побережье. Проектная производительность Троицкого группового водопровода – 200 тысяч кубометров в сутки, но сегодня максимальная мощность не превышает 140 тысяч кубометров. При этом за последние 5 лет произошел значительный рост потребления воды в Геленджике – на 60%", - рассказал он.

Власти полагают, что выходом из ситуации может стать строительство третьей нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 90 км – от станицы Троицкой до Геленджика - или возведение нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом. В случае его запуска бесперебойное водоснабжение можно обеспечить Геленджику, прилегающим населенным пунктам и Новороссийску. Но этот проект "очень затратный", и губернатор Кубани попросил министра строительства и ЖКХ поддержать Краснодарский край в его реализации.

«На отдельные проекты по Геленджику и Новороссийску не уложиться в те ассигнования, которые есть в рамках федерального проекта. Финансово они достаточно емкие, но решать их надо. Мы с вами должны заявляться на дополнительное финансирование», - привела слова Владимира Якушева пресс-служба администрации Геленджика.

Нехватка воды - действительно системная проблема для Геленджика, поскольку существующих источников не хватает, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» эколог, гидрогеолог Евгений Витишко. Кроме того, по его словам, сети давно не модернизированы, поскольку с 1990-х годов никто из руководителей города "не заморачивался" по поводу отсутствия воды на курорте. Также муниципальное городское хозяйство не успевает за развитием и строительством многоэтажных жилых домов и частных гостиниц, отметил Витишко.

"И в данном случае я не думаю, что в этом есть вина губернатора, и полагаю, что при нормальном планировании и создании новых систем накопления и транспортировки воды город мог вполне справиться своими силами", - сказал эколог.

Такие же проблемы с водой наблюдаются в Новороссийске и во многих поселениях Туапсинского района, подтвердил он. "Другой вопрос, что большинство жителей города, у кого есть техническая и финансовая возможности, пытаются сами решать проблемы водоснабжения - бурят скважины, что ведет к проблемам как качества воды, так и истощения источников водоснабжения", - отметил Витишко, пояснив, что главными источниками воды в Геленджике являются подрусловые водозаборы в долинах рек.