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04:26, 9 июля 2025

Сочинка защитила в суде право собственности на квартиру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд отказал администрации Сочи в удовлетворении жалобы на решения нижестоящих судов, которые признали за местной жительницей право собственности на квартиру в доме, построенном с нарушением этажности.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить жалобу администрации Сочи, которая пыталась оспорить акты Адлерского районного суда и Краснодарского краевого суда, признавших право собственности жительницы Сочи на квартиру, находящуюся в доме, построенном с нарушениями.

По данным пресс-службы суда, в 2011 году жительница Сочи заключила договор с жилищно-строительным кооперативом на покупку квартиры, в том же году она полностью ее оплатила. Однако администрация Сочи выявила, что застройщик самовольно надстроил этажи в доме. В 2015 году арбитражные суды трех инстанций отказали местным властям в сносе этих этажей, пишет 8 июля 93.ru.

В 2022 году дом был поставлен на кадастровый учет, после чего сочинка получила подписанный акт приема-передачи квартиры. Но, так как дом так и не был введен в эксплуатацию, зарегистрировать право собственности у нее не получилось. После этого она обратилась в суд.

Кассационный суд посчитал, что лица, которые полностью оплатили стоимость объекта недвижимости, становятся его собственниками вне зависимости от государственной регистрации права собственности.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2023 года более 50 дольщиков потребовали в суде обязать мэрию Сочи признать их право собственности на жилье в доме, построенном осужденным за мошенничество застройщиком. В доме шесть этажей, а разрешение выдавалось на строительство трехэтажного, объяснили в мэрии.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Автор: "Кавказский узел"

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