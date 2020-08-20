Табличка при входе в здание ГУП "Ингушрегионводоканала" http://ingush-empire.com/2020/07/госпредприятие-ингушрегионводокан/

20 августа 2020, 10:25

Глава ингушского водоканала заподозрен в невыплате зарплаты на 13 миллионов

Директор ГУП "Ингушрегионводоканал" подозревается в невыплате зарплаты 402 работникам, а общая сумма задолженности с марта по июнь превысила 13 млн рублей, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года против бывшего и.о. директора "Ингушрегионводоканала" было возбуждено дело о невыплате 332 работникам предприятия более 20,5 миллиона рублей. В конце декабря 2018 года власти Ингушетии отчитались, что перевели на счета госпредприятия необходимую сумму и начали погашать долги перед сотрудниками. Власти поставили перед новым начальством водоканала задачу избегать долгов и улучшить работу по водоснабжению. Однако смена руководства не решила проблему с выплатой зарплат. По данным следствия, с августа по сентябрь 2019 года 419 работников "Ингушрегионводоканала" вновь не получили зарплату. В декабре Следком оценил задолженность перед работниками в 32,5 миллиона

"Установлено, что руководитель предприятия, имея возможность, не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 402 работникам. Общая сумма задолженности с марта по июнь 2020 года превысила 13 млн рублей", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ингушетии.

По данным ведомства, внесено представление об устранении нарушений закона. Материалы проверки отправлены следователям, которые возбудили в отношении директора предприятия уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). "Задолженность по заработной плате за указанный период погашена в полном объеме", - говорится в сообщении прокуратуры.

Примечание:

"Глава Сунженского района обвинен в махинациях с бюджетными деньгами", "Смена руководства ингушского водоканала не решила проблему с выплатой зарплат", "Власти Ингушетии сообщили о начале погашения долгов работникам водоканала".

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