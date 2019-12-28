Следком оценил задолженность перед работниками ингушского водоканала в 32,5 миллиона

28 декабря 2019, 19:45

Исполнявший обязанности директора государственного унитарного предприятия "Ингушрегионводоканал" не платил сотрудникам зарплату свыше двух месяцев, сообщило следствие 27 декабря.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года против бывшего и.о. директора "Ингушрегионводоканала" было возбуждено дело о невыплате 332 работникам предприятия более 20,5 миллиона рублей. В конце декабря 2018 года власти Ингушетии отчитались, что перевели на счета госпредприятия необходимую сумму и начали погашать долги перед сотрудниками. Власти республики поставили перед новым руководством водоканала задачу избегать долгов и улучшить работу по водоснабжению. Однако смена руководства не решила проблему с выплатой зарплат. По данным следствия, с августа по сентябрь 2019 года 419 работников "Ингушрегионводоканал" вновь не получали зарплату. Долг перед ними превысил восемь миллионов рублей, заявило следствие в ноябре.

Следователи возбудили дело в отношении исполнявшего в 2018 году обязанности директора "Ингушрегионводоканала". Он подозревается в невыплате зарплаты (ч. 2 ст.145.1 УК России). По данным следствия, подозреваемый не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 32,5 млн рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета России на своем сайте 27 декабря.

Ведомство не уточняет, о каком именно руководителе идет речь. Напомним, глава ингушского водоканала Муслим Дзейтов был уволен 2 июля 2018 года, после жалоб местных жителей на проблемы с водой. В свою очередь, "МРСК Северного Кавказа" сообщила о почти 115 миллионах рублей долга предприятия перед энергетиками.