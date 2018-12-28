Власти Ингушетии сообщили о начале погашения долгов работникам водоканала

28 декабря 2018, 16:26

Сотрудники ГУП "Ингушрегионводоканал" начали получать заработную плату, на счета предприятия поступили деньги на погашение долгов, сообщил представитель правительства Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", глава ингушского водоканала был уволен на фоне жалоб местных жителей 2 июля. "МРСК Северного Кавказа" сообщила о почти 115 миллионах рублей долга предприятия перед энергетиками. В августе Генпрокуратура России заявила, что бывший руководитель "Ингушрегионводоканала" задолжал 332 работникам предприятия более 20,5 миллиона рублей зарплаты.

Госпредприятие "Ингушрегионводоканал» начало погашать долги по заработной плате перед работниками, цитирует сегодня представителя пресс-службы Кабинета министров республики интернет-газета "Ингушетия".

"Средства на погашение долгов по зарплате перед работниками "Ингушрегионводоканала" поступили на счет предприятия. Об этом премьер Зялимхан Евлоев доложил руководителю субъекта Юнус-Беку Евкурову ", - пояснил представитель пресс-службы.

По словам представителя кабмина республики, Евлоев напомнил, что предыдущее руководство "Ингушрегионводоканала" накопило долги по заработной плате на сумму почти 30 млн рублей и подчеркнул, что работу предприятия необходимо вывести на должный уровень для обеспечения населения качественной питьевой водой, а также избегать формирования долгов, передает сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением от работников водоканала Ингушетии информации о начале выплаты долгов по зарплате.