Глава Сунженского района обвинен в махинациях с бюджетными деньгами

29 апреля 2020, 17:56

Передано в суд дело бывшего главы Сунженского района Ингушетии, обвиненного в причинении муниципальному бюджету ущерба на 34 миллиона рублей.

По данным следствия, прежний глава администрации Сунженского района погасил задолженность муниципального предприятия "Сунжа Водоканал" перед "Межрегиональной распределительной сетевой компанией Северного Кавказа". Поставщику электроэнергии были перечислены 34 миллиона рублей.

"Муниципальное образование не несет ответственность по обязательствам МУП «Сунжа Водоканал», а также не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления", - указала прокуратура. По мнению ведомства, действия бывшего главы района причинили значительный ущерб бюджету района.

Бывшему главе района предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий". Дело направлено в Сунженский районный суд, говорится в сегодняшней публикации на сайте прокуратуры Ингушетии. По статье 286 Уголовного кодекса России обвиняемому грозит до 10 лет заключения.

На сайте администрации Сунженского района к 17.56 мск 29 апреля не появилось комментариев относительно этого дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года суд признал бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева виновным в растрате двух миллиардов и приговорил его к пяти годам заключения.