Министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев (слева). Фото пресс-службы УФК по Республике Ингушетия. http://ingushetia.roskazna.ru

30 ноября 2019, 10:09

Министр финансов Ингушетии признан виновным в растрате двух миллиардов

Суд приговорил бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева к пяти годам заключения. Обвиняемый не явился на оглашение приговора и был объявлен в федеральный розыск.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2015 года против министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в декабре 2014 года Руслан Цечоев направил на погашение дефицита бюджета республики 2 млрд рублей, оставшихся от предоставленных из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Магасский районный суд в Ингушетии признал Руслана Цечоева виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств и назначил ему пять лет лишения свободы, сообщил источник в суде. По его словам, на оглашении суда Цечоева не было, и бывшего министра финансов объявили в федеральный розыск, разослав ориентировки на него по отделам полиции региона, информировал сегодня "Интерфакс".

В базе данных МВД России "Розыск" подтверждается, что Руслан Цечоев находится в розыске. За помощь в розыске ведомство обещает миллион рублей. На сайте Магасского райсуда к 10.00 мск 30 ноября не появилось информации о приговоре Цечоеву, а на сайте Минфина Ингушетии отсутствуют комментарии по этому поводу.

Уже после возбуждения уголовного дела, в мае 2017 года, Руслан Цечоев был назначен на должность руководителя республиканского управления Федерального казначейства. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров лично представил его коллективу, информировала 15 мая 2017 года интернет-газета "Ингушетия". Нынешний глава управления возглавляет его с июля 2018 года, говорится на сайте УФК по Ингушетии.

Напомним, что после того, как Евкуров в июле 2019 года оставил пост главы республики, в отставку ушли многие высокопоставленные чиновники. Решения об их увольнении принимались после внезапных проверок, рассказал Махмуд-Али Калиматов 2 сентября. Он не исключил уголовного преследования уволенных.

Примечание:

"Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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