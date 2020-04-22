Дело Муслима Яндиева дошло до суда

22 апреля 2020, 22:42

Передано в суд дело бывшего руководителя администрации главы Ингушетии Муслима Яндиева, обвиненного в превышении должностых полномочий после махинаций с землей на посту мэра Карабулака.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года бывший руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев заподозрен в махинациях с землей на посту мэра Карабулака.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Яндиев, занимая должность мэра Карабулака, подписал восьми гражданам выписки из похозяйственных книг, содержащие ложные сведения о наличии них права пользования муниципальными земельными участками. В результате город лишился земли стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей, полагают следователи.

Расследование дела Яндиева по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) завершено, сообщило сегодня Следственный комитет России на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Обвинительное заключение в отношении бывшего главы администрации Карабулака утверждено, уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд Ингушетии, сообщила сегодня Генпрокуратура России на своем сайте.

Администрация Карабулака обратилась в суд с требованием признать незаконной передачу в собственность шести участков, три из них рассмотрены и удовлетворены. Два участка возвращены в собственность города добровольно, сообщило ведомство.

Мэром Карабулака Яндиев стал в 2013 году. В мае 2019-го он стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы Ингушетии. Яндиев был утвержден в этой должности уже после отставки Юнус-Бека Евкурова, при Махмуд-Али Калиматове, сообщила 22 июля интернет-газета "Ингушетия". Вскоре после того, как Калиматов был избран местными депутатами главой республики, Яндиев был отправлен в отставку, информировал "Интерфакс" 16 сентября.

Комментариев Яндиева или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало. На сайте Карабулакского районного суда Ингушетии информации о поступлении дела нет по состоянию на 22.30 мск сегодня.